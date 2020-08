Folgen der Corona-Krise und demografisches Problem eindämmen: Arbeitgeber fordern Rente mit 70

In Italien wird infolge von Corona die ohnehin alarmierend niedrige Geburtenrate weiter fallen. In Deutschland ist ähnliches zu befürchten. Eine Expertenkommission der Arbeitgeber-Verbände hat nun ein Konzept vorgelegt, um Renten- und Sozialbeiträge stabil zu halten.

Die von Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) eingesetzte Kommission „Zukunft der Sozialversicherung: Beitragsbelastung dauerhaft begrenzen“ hat am Donnerstag (13.8.) ein Thesenpapier zur gesetzlichen Rentenversicherung vorgelegt. Darin schlagen die Experten ein Bündel an Maßnahmen vor, um die Höhe der Rentenbeiträge trotz alarmierender Tendenzen in der Demografie, die durch Corona verstärkt werden, zumindest für die kommenden zwei Jahrzehnte nicht über 40 Prozen…