Grünen-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus tritt zurück

Foto: BERND VON JUTRCZENKA/DPA/AFP via Getty Images

(L-R) Ramona Pop, Bettina Jarasch und Antje Kapek. Symbolbild. Foto: BERND VON JUTRCZENKA/DPA/AFP via Getty Images

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, ist am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. „Das Maß an Erschöpfung hat mittlerweile einen Grad erreicht, der es mir nicht mehr ermöglicht, meinen Pflichten in vollem Umfang nachzukommen“, begründete die 45-Jährige ihren Schritt. „Der Wahlkampf, die Koalitionsverhandlungen und die politischen wie privaten Auswirkungen der Corona-Pandemie haben bei mir mentale und physische Spuren hinterlassen.“

„Ich habe mich deshalb schweren Herzens dazu entschieden, jetzt die Reißleine zu ziehen und meine Aufgaben und Ämter als Fraktionsvorsitzende mit sofortiger Wirkung niederzulegen“, erklärte Kapek, die den Fraktionsvorsitz im Jahr 2012 übernommen hatte. Ihre Ko-Vorsitzende Silke Gebel werde bis zur Neubesetzung der Position die Geschäfte der Fraktion führen. Ihr Mandat als Abgeordnete will Kapek behalten. (afp/dl)