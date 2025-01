Deutschland Langfristig planen statt von Wahl zu Wahl

Pistorius: Eher 3 Prozent des BIP für NATO – deutsche Soldaten in der Ukraine denkbar

Nur dank des Sondervermögens für die Bundeswehr gibt Deutschland derzeit 2 Prozent des BIP für Verteidigung aus. Künftig sollten es eher 3 Prozent sein, so Boris Pistorius. Es sei möglich, dass sich die Bundeswehr an der Sicherung einer entmilitarisierten Zone in der Ukraine beteiligt.