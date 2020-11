Thüringen und Bremen wollen Weihnachtsferien nicht verlängern

Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern will Thüringen die Weihnachtsferien nicht wegen der Corona-Pandemie verlängern. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) plant aber Homeschooling für ältere Schüler, wie er am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Schüler der Klassenstufen eins bis sechs werden weiter im Präsenzunterricht betreut.

In Thüringen dauern die Weihnachtsferien von 23. Dezember bis zum 2. Januar. Auf Vorschlag von Holter sollen alle Schüler in Thüringen ab der siebten Klassenstufe die zwei Tage vor Ferienbeginn und die Woche nach Ferienende zu Hause lernen. Das Kabinett muss das noch beschließen.

Auch Bremen plant nach wie vor keine Verlängerung der Weihnachtsferien. In allen anderen Bundesländern beginnen die Ferien am 19. Dezember. (afp)