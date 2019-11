Es spielt im Bundesliga Klassiker der Zweite, Borussia Dortmnd, gegen den aktuellen Tabellenvierten (Bayern) in der Bundesliga. Lediglich ein Punkt trennt die Rivalen voneinander. In jedem Fall blickt Fußball Deutschland am Samstag gespannt nach München. Bayerns Interimstrainer Hansi Flick sagt: „Ein Spiel, auf das sich ganz Deutschland freut.“

Und das zu Recht: Die Bayern haben zuletzt zwar in der Bundesliga mit 1:5 gegen Eintracht Frankfurt verloren, konnten danach aber in der Champions League gegen Olympiakos mit 2:0 gewinnen. Die Trainerentlassung von Niko Kovac wird derzeit mit der Suche nach einem Nachfolger fortgeführt. Die Bayern sind zwar leicht angeschlagen und haben für ihr ideenloses Spiel gegen die Griechen eine mediale Rüge erhalten. Trotzdem haben die Münchner vor allem zuhause alle Trümpfe in der Hand.

Bundesliga Klassiker ante portas

Bei Borussia Dortmund schweben die Akteure auf der Erfolgswelle. Nach dem 3:0 in der Bundesliga gegen die bis dahin ungeschlagenen Wolfsburger, konnte sich der BVB in der Champions League gegen Inter mit 3:2 durchsetzen. Dabei holten die Schwarz Gelben im eigenen Stadion einen 0:2 Rückstand auf und drehten die Partie auf 3:2.

Dortmund schaffte es, die Kritiker von Trainer Lucien Favre vorerst verstummen lassen. Denn beim BVB forderte man schon lange die Absetzung des Schweizers. Jetzt soll etwas Ruhe einkehren und die Borussen wollen zielstrebig weiter arbeiten. Ein voller Erfolg in München würde die Borussia wohl endgültig an die Spitze bringen. Der Bundesliga Klassiker steht in den Startlöchern und bei Epoch Times gibt es wieder den Liveticker dazu. (cs)