Der FC Bayern München muss in der Champions League nach London reisen. Es steht das wichtige Duell gegen Tottenham Hotspur auf dem Plan. Dabei bestreiten die Münchner den ersten Gradmesser in der Königsklasse. Ein Erfolg gegen die Londoner würde für die Elf von Trainer Niko Kovac dem Aufstieg in das Achtelfinale ganz nahe bringen. Dementsprechend motiviert geht der Bundesliga Rekordmeister in die Londoner Partie.

Zuletzt konnte der FC Bayern gegen Paderborn mit 3:2 gewinnen. Ein etwas holpriger Erfolg gegen den vermeintlichen Underdog aber am Ende sprang doch mit diesem Dreipunkter die Tabellenführung heraus. Trainer Niko Kovac zeigte sich danach zufrieden und versprühte auch Zuversicht im Hinblick auf die Champions League Partie. Der Gegner ist aber kein leichter Kontrahent. Tottenham erreichte im Vorjahr das Champions League Finale und scheiterte hier nur knapp an Liverpool.

Tottenham Hotspur: Kane gegen Lewandowski

Die Londoner rund um Stürmerstar Harry Kane sind derzeit Sechster in der Premier League und haben mit ihrem topfitten Stürmer eine gefährliche Waffe im Repertoire. Harry Kane gegen Robert Lewandowski, so könnte man dieses Spiel zusammenfassen. Beide Stürmer sind in Torlaune. Harry Kane scorte in England fünfmal und hat bereits auch in der Champions League einmal getroffen.

Robert Lewandowski ist derzeit auf Rekordkurs. Der Pole hat bisher in der Bundesliga zehnmal getroffen und ebenfalls in der Champions League einmal eingenetzt. Das Spiel Tottenham gegen Bayern oder Kane gegen Lewandowski gibt es bei Epoch Times wieder ab 21 Uhr im Liveticker. (cs)