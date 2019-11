Die 1:5 Pleite gegen Eintracht Frankfurt war für die Bayern eine herbe Schlappe. Die Folge war die Entlassung von Niko Kovac, interimistisch übernimmt Hansi Flick den Trainerjob beim Rekordmeister. Flick wird die Bayern in den Partien gegen Olympiakos und Borussia Dortmund betreuen. Die Bayern sind in der Bundesliga nur Vierte, in der Champions League läuft alles nach Plan. Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 13:4 bringen die Bayern knapp an das Achtelfinale heran.

„Mit Niko Kovac haben wir ein prima Auskommen gehabt, ein gegenseitiges Einvernehmen. Es gibt keine schmutzige Wäsche mit Niko“, sagte Bayern Präsident Uli Hoeneß. Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in den nächsten Tagen um einen neuen Trainer kümmern. Sportlich soll Robert Lewandowski die Bayern in dieser Krisensituation nach vorne bringen. Gegen Olympiakos soll ein Sieg eingefahren werden, gegen Dortmund kommt es zum Bundesliga Showdown.

Bayern Trainer Niko Kovac wurde entlassen

In der laufenden Bundesliga Saison traf der polnische Stürmer 14 Mal. In drei Champions League Partien traf Lewandowski fünfmal. Der Pole ist derzeit in Topform, wird sich jedoch in der Länderspielpause einer Leistenoperation unterziehen müssen. Trotzdem wird er gegen Olympiakos und Dortmund mit von der Partie sein.

Der Gegner aus Griechenland führt in der heimischen Liga die Tabelle an. Olympiakos ist der Traditionsverein der Griechen, bangt jedoch um ein Weiterkommen in der Champions League. Olympiakos liegt an letzter Stelle in der Gruppe B, holte bisher nur ein Remis zum Auftakt gegen Tottenham. Das Spiel wird bei Epoch Times wie gewohnt im Liveticker übertragen. Gestartet wird um 18:55 Uhr. (cs)