Gesundheit Statistik

Weniger Zuwachs beim Gesundheitspersonal – jedoch starker Beschäftigungszuwachs im Gesundheitsschutz

Der Zuwachs beim Gesundheitspersonal in Deutschland hat sich in den letzten Jahren deutlich abgeschwächt. Gegen den Trend stellt sich der Beschäftigungszuwachs in der Pharmazeutischen Industrie und dem Gesundheitsschutz dar.