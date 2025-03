Französischer Finanzinvestor übernimmt Mehrheit an Motel One

Die Hotelkette Motel One wird mehrheitlich vom französischen Finanzinvestor PAI Partners übernommen. Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, kauft PAI Partners rund 80 Prozent des operativen Geschäfts.

Der Gründer von Motel One, Dieter Müller, wird den Angaben zufolge aber auch in Zukunft Unternehmenschef bleiben und soll zudem die Immobiliensparte der Firma weiter entwickeln.

„Gemeinsam werden wir die internationale Expansion von Motel One weiter beschleunigen und das nächste spannende Kapitel unserer Geschichte schreiben“, erklärte Müller. Die Übernahme soll voraussichtlich im zweiten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen werden. Sie steht noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Motel One wurde 2000 in München gegründet und war zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Mittlerweile betreibt die Gruppe 99 Hotels mit knapp 28.000 Zimmern in 13 Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien und die USA. Vergangenes Jahr begrüßte Motel One nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Gäste.

Vor zwei Jahren wurde bekannt, dass Daten von Motel-One-Gästen gehackt und im Darknet veröffentlicht worden waren. (afp/red)