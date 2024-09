Mann in Niedersachsen angezündet

Ein Mann hat in Cuxhaven einen 68-Jährigen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und ihn danach angezündet. Der 68-Jährige kam mit Verbrennungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Freitag mitteilte.

Ein Spezialeinsatzkommando nahm den 37-jährigen mutmaßlichen Täter später fest. Angaben zur Schwere der Verletzungen des Opfers konnte die Beamten zunächst nicht machen.

Der 37-Jährige flüchtete demnach nach der Tat am späten Donnerstag zunächst vom Tatort, wurde aber in der Nacht in Cuxhaven von dem Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen versuchter Tötung dauerten an. (afp)