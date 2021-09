Thomas Coles berühmte vierteilige Serie „Die Reise des Lebens“ zeichnet die Reise eines archetypischen Helden entlang des „Flusses des Lebens“ nach. Selbstbewusst nimmt der Reisende sein Schicksal in die Hand und ist sich der Gefahren, die ihn erwarten, nicht bewusst. Er strebt kühn danach, ein Luftschloss zu erreichen, das für die Tagträume der „Jugend“ und ihr Streben nach Ruhm und Reichtum symbolisch ist. Als der Reisende seinem Ziel entgegenstrebt, weicht der immer turbulenter werdende Strom von seinem Kurs ab und der Reisende erlebt die Naturgewalten, böse Dämonen und Selbstzweifel, die seine Existenz bedrohen.

Die vier Bilder, die in der National Gallery of Art in Washington ausgestellt sind, gehören zur zweiten Version von Coles berühmtester Serie „The Voyage of Life“ und wurden 1846 fertiggestellt.

Das Konzept für die Serie von vier Leinwänden, die einen Fluss und einen Reisenden als Metapher für den Verlauf des menschlichen Lebens zeigen, geht auf früheste schriftliche Beschreibung des Projekts vom Herbst 1836. Thomas Cole befand sich damals an einem wichtigen Punkt seiner Karriere. Er hatte gerade seine erste monumentale Serie, „The Course of Empire“, abgeschlossen und dachte zweifellos über eine geeignete Fortsetzung nach. Die Darstellung der Entwicklung des menschlichen Lebens, wie er es in „The Course of Empire“ mit dem Leben einer großen imaginären Zivilisation getan hatte, mag schon lange in seinem Kopf gewesen sein. Der Tod seines Freundes und Mäzens Luman Reed im Juni 1836 hat diese Idee sicherlich noch verstärkt. Coles schriftliche Beschreibung von 1836, „Allegorie des menschlichen Lebens – eine Serie“, ist detailliert genug, um darauf hinzuweisen, dass sein Vorhaben bereits recht weit fortgeschritten war.

Cole stand allerdings vor einem ganz besonderen kompositorischen Problem. Um das Leben zu symbolisieren, musste er sowohl zeitliche Veränderungen (am deutlichsten durch die Darstellung des alternden Reisenden) als auch landschaftliche Veränderungen darstellen, um zu verdeutlichen, dass jeder Lebensabschnitt an einem anderen Punkt entlang des Stroms stattfand. So machte Cole seine Absichten in „Die Reise des Lebens“ absolut deutlich: Der Reisende altert eindeutig; der Strom und die Landschaft ändern ihren Charakter; das Sanduhrenglas leert sich; das Leben vergeht.

Außerdem verfasste der Künstler zu jedem Bild ausführliche Erläuterungstexte. Diese Texte wurden in Zeitschriften und in den Ausstellungskatalogen zur Serie abgedruckt. Sie sind es wert, hier vollständig zitiert zu werden, da sie Coles Gedankengang kurz und bündig und mit einer gewissen Wortgewandtheit zum Ausdruck bringen. Aber was noch wichtiger ist: Egal, wie oft „The Voyage of Life“ als Ganzes oder in seinen Bestandteilen analysiert wird, letztlich sind Coles eigene Worte immer noch der beste Wegweiser für diese besondere Bilderreise: