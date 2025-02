Berlinale: Weltpremieren mit Stars und Oscar-Preisträgern

Der australische Schauspieler Jacob Elordi (l) posiert für Selfies mit Fans nach einer Pressekonferenz für den Film „The Narrow Road to the Deep North“, der als Berlinale Special Gala auf der 75. Berlinale, Europas erstem großen Filmfestival des Jahres, in Berlin am 15. Februar 2025 präsentiert wurde. Foto: Ronny Hartmann/AFP via Getty Images