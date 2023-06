Frankreich unter Schock nach Messerattacke – Suche nach Motiv läuft weiter

Ein aus Syrien stammender Asylbewerber hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy vier Kinder und zwei Erwachsene mit einem Messer verletzt. Die Vernehmung des Angreifers dauert an, das Motiv ist noch offen.

Die Polizei war bereits vier Minuten, nachdem ein Passant sie alarmiert hatte, vor Ort und nahm den Täter fest, berichtete der französische Sender „BFMTV“. Seit gestern Abend wird er vernommen. Bis jetzt gebe es keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv, Drogen- oder Alkoholeinfluss, so die Ermittler.

Zwei Kinder verletzte de…