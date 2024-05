Georgien: Veto und Proteste nach Gesetz über den „ausländischen Einfluss“

Die Staatspräsidentin von Georgien, Salome Surabischwili, hat am Samstag, den 18. Mai, Veto gegen ein Gesetz eingelegt, das ausländische Einflussnahme im Land erschweren soll. Das Gesetz über den „ausländischen Einfluss“ hat beispiellose Proteste und Warnungen aus Brüssel ausgelöst.

Am Dienstag hatte das georgische Parlament dieses mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Die Präsidenten bezweifelt die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Das Parlament kann ihr Veto nun überstimmen.

Demonstranten befürchten, dass die ehemalige Sowjetrepublik von ihrem prowestlichen Kurs abrückt und sich wieder Russland annähert – was eine in der jüngeren Geschichte des Schwarzmeerlandes beispiellose Protestwelle auslöste.

Das Gesetz richtet sich an Organisationen und Medien, die zu mindestens 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden.

Diese müssten sich in Georgien künftig als Organe registrieren lassen, welche die „Interessen ausländischer Mächte verfolgen“. Auch die Kontrolle der Geldflüsse und die Transparenzpflichten würden damit verschärft.

Gegen das Gesetz richten sich seit einigen Wochen Demonstrationen in den größeren Städten Georgiens. Diese sind zum Teil von feindseligen Parolen gegen Russland begleitet.

Unterdessen trat am Mittwoch der nicht mehr in den Parteivorstand gewählte SPD-MdB Michael Roth vor Demonstranten in Tiflis auf und erklärte, dieses sei nun „die Hauptstadt Europas“. Der Kampf der Gegner des Transparenzgesetzes für NGOs sei „auch unser Kampf“.

Vor allem in der EU scheint man das Gesetz als eklatante Verletzung eigener Interessen in der früheren Sowjetrepublik wahrzunehmen.

Georgien gehört zu jenen postsowjetischen Staaten, in denen die Dichte an NGOs gemessen an der Bevölkerungszahl am höchsten ist. Die überwiegende Mehrheit davon kommt aus dem Westen.

Auch deshalb zeigt man sich bemüht, die „russische Karte“ zu spielen. Da es unter anderem auch in Russland ein Gesetz gibt, das eine solche Registrierungspflicht vorsieht, erklären Gegner des Vorhabens es zum „russischen Gesetz“. Auch Präsidentin Surabischwili – selbst einst französische Botschafterin in Georgien – bezeichnete es als „im Wesen russisch“.

Das „russische Gesetz“ in Russland ist derweil selbst kein russisches, sondern dem „Foreign Agents Registration Act“ (FARA) der USA nachempfunden. Der sogenannte McCormack Act besteht dort seit 1938 und wurde 1966 überarbeitet.

In der EU gibt es bereits seit Längerem ähnliche Gesetze in Ungarn, Litauen und Bulgarien. Außerhalb der EU haben Israel, Kanada und Australien Kontrollgesetze über ausländische Agententätigkeit. Im Dezember 2023 regte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein solches Gesetz sogar für die EU selbst an.

Deutschland und Frankreich haben sich „zutiefst besorgt“ über die Lage in Georgien gezeigt. In einer Erklärung heißt es, beide Länder nähmen mit tiefem Bedauern die Entscheidung der georgischen Regierung und regierenden Partei zur Kenntnis, vom europäischen Pfad abzuweichen.

In der deutsch-französischen Erklärung heißt es: „Unsere beiden Länder haben den europäischen Pfad Georgiens stets befürwortet und die Entscheidung des Europäischen Rates vom Dezember 2023 zur Verleihung des Kandidatenstatus aktiv unterstützt.“ Die georgische Regierung und regierende Partei handelten gegen gemeinsame europäische Werte und Bestrebungen der georgischen Bevölkerung. „Georgiens europäischer Pfad ist vorgezeichnet – darüber, mit welcher Geschwindigkeit und Richtung vorangeschritten wird, entscheidet aber Georgien.“

EU-Parlamentarier Thijs Reuthen von der sozialdemokratischen Fraktion hat dem Parlament auf X ein Ultimatum gesetzt.

„Jetzt hat das georgische Parlament eine letzte Chance, das Richtige zu tun. Es sollte das Gesetz in seiner Gesamtheit aufheben. Ich habe die Hohe Vertreterin der EU gebeten, Sanktionen gegen alle Abgeordneten vorzubereiten, die dafür stimmen, das Veto des Präsidenten zu überstimmen“, so Thijs Reuten.

Now the Parliament of Georgia has one final chance to do the right thing. It should repeal the law in its entirety. I have asked the EU High Representative to prepare sanctions against all MPs who vote to override the President’s veto. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/uGmrrSHRRr

Andere erklären mögliche Sanktionen gegen alle georgischen Abgeordneten, die in ihrem eigenen Parlament demokratisch für ein Gesetz gegen ausländische Einmischung stimmen, für gänzlich unreal. Auf X lösten Äußerungen dieser Art Vorwürfe neo-kolonialistischen Gebarens vonseiten der Europäer aus:

This is absolutely unreal, this EU MP from the „Progressive Alliance of Socialists and Democrats“ is calling for sanctions against all Georgian MPs who democratically vote in their own parliament in favor of a law against foreign interference.

Just in case you still thought… https://t.co/zTlE4cKunF

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) May 19, 2024