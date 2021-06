Gouverneur von Texas will Trumps Grenzmauer zu Mexiko weiterbauen

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, will die unter US-Präsident Donald Trump begonnenen Arbeiten an einer Grenzmauer zu Mexiko weiterführen.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott kündigte am Donnerstag einen umfassenden Plan zur Grenzsicherung an, der den Bau einer eigenen Mauer entlang der Grenze zu Mexiko und Verhaftungen illegaler Einwanderer vorsieht.

Der neue umfassende Plan, um illegale Grenzübertritte in Texas zu unterbinden, wurde auf einem Grenzsicherheits-Gipfel in Del Rio angekündigt, an dem texanische Strafverfolgungsbehörden, Bezirksrichter, Bürgermeister, Staatsanwälte und Landbesitzer teilnahmen.

Die Situation an der mexikanischen Grenze hat sich nach Joe Bidens Amtsantritt als US-Präsident massiv zugespitzt.

Der republikanische Gouverneur sagte, dass er mehr als 1 Milliarde Dollar an staatlichen Mitteln für die Erhöhung der Grenzsicherheit bereitstellen wird, und dass Texas seine Grenzbarriere ausbauen wird. Zudem soll die Polizei mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet werden, um Menschen, die die Grenze illegal überqueren, festzunehmen. Weitere Details werden nächste Woche bekannt gegeben.

Er sagte auch, dass Texas illegale Einwanderer, die den Staat betreten, verhaftet werden. „Wir werden damit beginnen, Verhaftungen vorzunehmen, um damit eine Botschaft an jeden zu senden, der darüber nachdenkt, hierher zu kommen. Ihr bekommt keinen Freifahrtschein. Ihr bekommt direkt ein Ticket zu einer Gefängniszelle.“, schrieb er auf Twitter.

Die neue Anordnung baut auf Abbotts Notstandserklärung auf, die sich an das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit richtet, damit sie alle Bundes- und Landesstrafgesetze ausschöpft, um kriminellen Hausfriedensbruch, illegale Einreise, Schmuggel und Menschenhandel zu ahnden. Die Notstandserklärung forderte auch mehr Gefängnisplätze für die verhafteten illegalen Einwanderer.

TX is undertaking an unprecedented response to this crisis.

We’re going to start making arrests — sending a message to anyone thinking about coming here — you’re not getting a free pass.

You’re getting a straight pass to a jail cell. #BorderSummitTX https://t.co/u5cHXh1uVS

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 10, 2021