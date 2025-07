UN-Generalversammlung gab Auftrag

Gutachten des Internationalen Gerichtshofs: Klimawandel bedroht Menschenrechte

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat am Mittwoch, 23. Juli, sein mit Spannung erwartetes Gutachten zur Klimaverantwortung von Staaten veröffentlicht. Darin erkennt das Gericht die Folgen des Klimawandels als Bedrohung grundlegender Menschenrechte an und mahnt gravierende Umweltschäden zu verhindern.