Vor UN-Generaldebatte

Vor UN-Generaldebatte: US-Behörden zerschlagen Telekommunikationsnetzwerk

Kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte wurde ein Netzwerk aus 300 Servern und 100.000 SIM-Karten zerschlagen. Dieses hätte die gesamte Kommunikation in New York lahmlegen können.

top-article-image

Fahnder des Secret Service im Einsatz (Symbolbild).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Die US-Behörden haben nach eigenen Angaben kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte ein Telekommunikationsnetzwerk zerschlagen, das die gesamte Kommunikation in New York hätte lahmlegen können.
Das Netzwerk aus 300 Servern und 100.000 SIM-Karten wäre in der Lage gewesen, „anonyme Droh-Anrufe“ auszuführen, Handy-Funkmasten auszuschalten und eine verschlüsselte Kommunikation zwischen möglichen „Droh-Akteuren“ und kriminellen Organisationen zu ermöglichen, erklärte der Secret Service.
Der Secret Service ist unter anderem für die Sicherheit von wichtigen Großveranstaltungen in den USA zuständig. Die von ihm beschlagnahmten Geräte und Gegenstände hätten sich in einem Umkreis von 56 Kilometern um den Hauptsitz der Vereinten Nationen befunden, erklärte der Secret Service.
Sie würden jetzt kriminaltechnisch untersucht. Erste Erkenntnisse deuteten auf Handy-Kommunikation zwischen „staatlichen Akteuren“ aus dem Ausland und „den Strafverfolgungsbehörden bekannten Personen“ hin. (afp/red)

