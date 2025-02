USA: Apple kündigt Investitionsoffensive von 500 Milliarden Dollar an

Der Technologiekonzern Apple hat eine Investitionsoffensive in den USA angekündigt. Geplant seien Investitionen von 500 Milliarden Dollar (480 Milliarden Euro) über die kommenden vier Jahre, erklärte der Konzern am Montag.

20.000 Arbeitsplätze sollen demnach entstehen, etwa in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Software-Entwicklung sowie Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen.

Schaffung tausender Arbeitsplätze in Houston

Das Unternehmen plant für 2026 die Eröffnung einer neuen Fabrik in Houston im US-Bundesstaat Texas, wie Apple weiter mitteilte. Dort sollen Server zusammengebaut werden, die bislang außerhalb der USA produziert wurden. Dies werde „tausende Arbeitsplätze“ schaffen.

US-Präsident Donald Trump hat Unternehmen aufgefordert, ihre Produktion in die USA zu verlegen oder in das Land zurückzuholen. Vor einigen Tagen verkündete er, dass Apple „hunderte Milliarden Dollar“ in den USA zu investieren plane und pries den Erfolg seiner Zollpläne bei der Ankurbelung der US-Wirtschaft.

Trump hat mehreren Ländern mit zusätzlichen Zöllen auf Einfuhren in die USA gedroht und bereits Aufschläge in Höhe von zehn Prozent auf alle chinesischen Produkte verhängt. Seine Regierung argumentiert, dass Unternehmen aufgrund der höheren Kosten durch die Importzölle vermehrt in den USA produzieren würden. (afp/red)