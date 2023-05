44-Jähriger bei SEK-Einsatz in Rheinland-Pfalz angeschossen

Im rheinland-pfälzischen Landau ist ein 44-Jähriger angeschossen und verletzt worden.

Bei einem Polizeieinsatz im rheinland-pfälzischen Landau ist ein 44-Jähriger angeschossen und verletzt worden. Er kam mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Ludwigshafen am Freitag mitteilte. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann soll die Beamten am Donnerstagabend zuvor mit einer Waffe bedroht haben.

Anwohner meldeten den 44-Jährigen, der an Häusern geklingelt und zusammenhanglos Menschen angesprochen haben soll. Eintreffende Polizisten hörten aus dem Haus, in dem sich der 44-Jährige mit seinen Eltern befand, Schussgeräusche. Das Gebäude wurde daraufhin umstellt. Eine unmittelbare Gefährdung der Eltern habe sich nicht ergeben.

Da sich der Mann sich nicht zur Aufgabe habe bewegen lassen, habe ein Spezialeinsatzkommando das Haus betreten und ihn festgenommen. Dabei soll der 44-Jährige die Einsatzkräfte mit einer Waffe bedroht haben. Die Beamten schossen daraufhin auf den Mann und verletzten ihn. Seine Waffe wurde beschlagnahmt.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine psychische Erkrankung des 44-Jährigen Auslöser gewesen sein. (afp)