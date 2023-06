Asyl in der EU: Grüne kritisieren Kurs eigener Partei zu Verfahren an Außengrenzen

Am Donnerstag wollen die Innenminister der EU in Luxemburg eine gemeinsame Position in Sachen Asyl finden. Zahlreiche Grüne teilen die Position der Ampel dazu nicht.

Am kommenden Donnerstag, 8. Juni, wollen die Innenminister der EU in Luxemburg eine Einigung auf eine Reform des europäischen Asylsystems erzielen. Auch die Ampelkoalition in Deutschland unterstützt dabei den Ansatz, eine Vorprüfung des Anspruchs auf Asyl an den Außengrenzen zu verankern. Ein weiterer Streitpunkt ist die Verteilung Geflüchteter in Europa…