Coronavirus im Newsticker: Russland verbietet Chinesen die Einreise – USA setzen strenge Reisebeschränkungen um

Seit mehr als zwei Monaten grassiert das neuartige Coronavirus, welches im chinesischen Wuhan seinen Ursprung hat. Das Virus hat sich international ausgebreitet – auch nach Deutschland. Die Hälfte der in Bayern gemeldeten Coronavirus-Patienten wurden am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. Für die Wuhan-Rückkehrer in der Kaserne in Germersheim endete die Quarantäne am Sonntag.

Dienstag, 18. Februar

20:50 Uhr: Russland verbietet chinesischen Staatsbürgern wegen Coronavirus die Einreise

Wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China untersagt Russland chinesischen Staatsbürgern nun generell die Einreise. Diese Regelung gelte ab Donnerstag, zitierten die russischen Nachrichtenagenturen am Dienstag die für Gesundheit zuständige Vizzeregierungschefin Tatjana Golikowa.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Moskau die Verbindungen zu seinem Nachbarland weitgehend gekappt. Die russische Regierung beschloss, die 4250 Kilometer lange Grenze zu China zu schließen. Bahn- und Flugverbindungen wurden ganz oder teilweise ausgesetzt. Chinesen erhielten außerdem keine Arbeitsvisa mehr und auch die Befreiung von der Visumspflicht für Reisegruppen aus der Volksrepublik wurde abgeschafft.

In Russland traten bislang erst zwei Infektionsfälle auf. Die beiden Frauen, die von einer China-Reise nach Russland zurückgekehrt waren, haben das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

19:00 Uhr: USA verweigern mindestens 140 Personen die Einreise – Zehntausende werden überprüft

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat mindestens 140 Menschen die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt. Damit versuchen die USA die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen.

Zudem wurden 14 ausländische Staatsangehörige auf US-Flughäfen abgewiesen und 126 Personen wurde vom 2. bis zum 12. Februar die Einreise in die USA verweigert, so die Daten des Heimatschutzministerium die CNN vorliegen.

Die Fluggesellschaften sind dafür verantwortlich die Passagiere, denen die Einreise in die USA verweigert wird, außer Landes zu schaffen. Darüber hinaus wurden 34 Reisende bei der Vorabfertigung – auf den Flughäfen, auf denen US-Beamte Kontrollen durchführen, bevor die Passagiere an Bord von Flügen in die USA gehen – festgehalten.

Am 2. Februar begannen die USA mit der Umsetzung strenger Reisebeschränkungen. Das schließt auch die vorübergehende Verweigerung der Einreise für Ausländer ein, die China zwei Wochen vor ihrer Ankunft in den USA besuchten. Amerikanische Bürger, die aus China zurückkehren, müssen sich gesundheitlichen Untersuchungen und einer möglichen Quarantäne unterziehen. US-Bürger und andere, die aus China in die USA einreisen, werden über 11 Flughäfen geleitet. Dort werden von den Behörden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt – Personen werden bei Bedarf in Quarantäne geschickt.

Seit Beginn der Bemühungen haben die Zollbeamten 43.263 Flugreisende zur Zweituntersuchung geschickt. Es wurde auch zusätzliches Personal für den Umgang mit dem Virus eingestellt.

16:12 Uhr: Kurz vor Quarantäne-Ende auf „Diamond Princess“ weitere Infektionen nachgewiesen

Kurz vor Ablauf der Quarantäne für die „Diamond Princess“ ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf dem Kreuzfahrtschiff in Japan erneut deutlich gestiegen. 542 Fälle wurden nach Behördenangaben vom Dienstag mittlerweile nachgewiesen. Von den 88 Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus neu nachgewiesen wurde, hätten 65 keine Symptome, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato mit. Die insgesamt 542 Infektionen auf der „Diamond Princess“ sind mit Abstand die meisten Fälle an einem Ort außerhalb Chinas.

Ursprünglich waren rund 3700 Menschen aus 56 Ländern an Bord der „Diamond Princess“, darunter laut Reederei auch acht Deutsche. Mittlerweile sind noch rund 3000 Menschen an Bord des Schiffes in Yokohama. Alle Menschen an Bord seien inzwischen auf das neuartige Coronavirus getestet worden, hieß es vom japanischen Gesundheitsministerium. Da aber noch nicht alle Testergebnisse vorlägen, könne die Zahl der Infizierten weiter steigen.

Nach dem Ende der Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ in Japan sollen nach dem Willen der Bundesregierung auch die Deutschen an Bord möglichst bald heimkehren können. Nach Angaben der Reederei waren acht Deutsche an Bord des Schiffes, zwei davon hätten sich laut Auswärtigen Amtes infiziert.

15:32 Uhr: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte: Chinas Lügen bedrohen die ganze Welt

„China ist ein Meister der Meinungslenkung und hat die Zensur auf allen Ebenen perfektioniert. Bei offiziellen Zahlen und den Daten der Kommunistischen Partei und der chinesischen Regierung ist – wie bei allen autoritären Regimen – immer Skepsis angebracht“, erklärt die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in einer Pressemitteilung.

Darin wird von Fehlinformationen und geschönten Fallzahlen beim Coronavirus gesprochen: „Als das Coronavirus im Dezember 2019 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan erstmals als Problem wahrgenommen wurde, war die erste Reaktion der Kommunistischen Partei jegliche Kommunikation bezüglich dieses Themas zu verhindern.“ Erst als auch im Ausland Coronavirus-Fälle aufgetreten seien, hätte sich die Strategie der chinesischen Behörden geändert. Nach internationaler Kritik hätte die Regierung Proteste in der Heimat befürchtet.

Während die Weltgesundheitsorganisation China für die Transparenz und das schnelle Handeln lobte, hat China die Krise immer noch nicht im Griff, so die IGFM.

14:34 Uhr: China-Experte sieht große Unzufriedenheit mit Krisenmanagement

Der China-Forscher Nis Grünberg sieht eine große Unzufriedenheit bei der chinesischen Bevölkerung mit dem Krisenmanagement im Zusammenhang mit dem Coronavirus. „Man hat da viel Zeit verschwendet und das ist systemisch, aber auch auf menschliches Versagen zurückzuführen“, so der Forscher. Zum aktuellen Alltag der Menschen in Wuhan sagte er: „Alle Aktivität außen ist mehr oder weniger verboten, Verkehr, öffentlicher Transport und so weiter. Die meisten Geschäfte sind geschlossen und es gibt sehr viele Posts auf den sozialen Medien von sehr frustrierten Menschen.“ Grünberg ist für einen Beistand aus dem Ausland. „Das ist eine Krise, die egal wie man sich verhält die Menschen einfach sehr hoch belastet.“

Hier ein Video aus den sozialen Medien. „Ich werde ein Opfer bringen, entlarven und aufwachen… Ich weiß, dass es für mich gefährlich ist, mich zu äußern, aber ich kann es nicht mehr ertragen, ich kann nicht!“ heißt es in dem dazugehörigen Nachricht auf Englisch.

„Ich werde ein Opfer bringen, entlarven und aufwachen… Ich weiß, dass es für mich gefährlich ist, mich zu äußern, aber ich kann es nicht mehr ertragen, ich kann nicht!“ pic.twitter.com/ZgiItqQXjk Eine Frau aus #China spricht sich gegen die #KPC inmitten des #CoronavirusAusbruchs aus. — The Epoch Times (@EpochTimes) February 18, 2020 (Original-Tweet in Englisch)

13:15 Uhr: 105 europäische Abgeordnete unterstützen Teilnahme Taiwans bei der UN-WHA

Das taiwanesische Außenministerium hat 105 Abgeordneten aus mehr als 10 europäischen Ländern dafür gedankt, dass sie sich für die Unterstützung Taiwans als beobachtender Teilnehmer bei der bevorstehenden Weltgesundheitsversammlung (WHA), dem Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ausgesprochen haben. Taiwan hat sich kontinuierlich um die Mitgliedschaft in der WHO bemüht. Aber Peking, das Taiwan als eine abtrünnige Provinz betrachtet, die Teil seines Territoriums ist, hat versucht, die Souveränität der Insel zu beschneiden, indem es sie daran gehindert hat, internationalen Organisationen wie der WHO beizutreten.

Am 16. Februar berichtete Taiwans regierungsgeführte Central News Agency, dass diese 105 Abgeordnete Briefe an den Generalsekretär der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, geschickt hatten, in denen sie ihre Unterstützung für die Teilnahme Taiwans an der bevorstehenden WHA zum Ausdruck brachten. Briefe wurden demnach aus Österreich, Estland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Slowakei, Spanien, Niederlande, der Tschechischen Republik, dem Europäische Parlament und aus dem Vereinigten Königreich versandt. Die 73. WHA soll vom 17. bis 21. Mai in Genf stattfinden.

Hintergrundartikel: Weckruf: EU-Unternehmen verzweifeln in China

11:42 Uhr: Weitere 88 Personen mit Coronavirus auf Japan-Kreuzfahrtschiff bestätigt

Weitere 88 Personen wurden auf einem unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff vor der Küste Japans positiv auf Coronaviren getestet, sagte das Gesundheitsministerium am Dienstag. Die neuen Fälle gingen aus insgesamt 681 neuen Testergebnissen hervor, so das Ministerium. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf der „Diamond Princess“ auf 542.

Die Coronavirus-Tests sollten heute abgeschlossen werden, da die Quarantäne für das Schiff der Diamond Princess am Mittwoch auslaufen soll und Passagiere das Schiff dann verlassen dürfen. Die USA hatten bereits am Montag rund 300 US-Passagiere der „Diamond Princess“ in ihre Heimat ausgeflogen und dort unter Quarantäne gestellt. 40 nachweislich infizierten US-Passagiere mussten in Krankenhäusern in Japan bleiben. Weitere Länder wollten Passagiere ausfliegen. Bisher wurde bei 2 Deutschen auf dem vor Japan liegendem Schiff der Virus festgestellt.

8:46 Uhr : China setzt wegen Coronavirus-Epidemie Zölle auf US-Medizinprodukte aus

China verzichtet wegen der Coronavirus-Epidemie in der Volksrepublik ab dem kommenden Monat auf Zölle auf Medizinprodukte aus den USA. Wie die Regierung in Peking am Dienstag ankündigte, sollen die Ausnahmen vom 2. März an gelten. Darunter fallen nach Angaben der Zollbehörden etwa Instrumente zur Blutdruckmessung, Monitore zur Überwachung von Patienten oder Ausrüstung für Bluttransfusionen. Auch Nahrungsmittel wie gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch und Meeresfrüchte wurden einbezogen.

Die chinesische Wirtschaft hat zunehmend mit den Folgen der Coronavirus-Epidemie zu kämpfen. Bereits Anfang Februar hatte Peking angekündigt, Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Milliarden Euro) zu halbieren und damit zugleich weitere Entspannung im Handelsstreit mit den USA signalisiert. Davon betroffen sind zahlreiche Produkte von Sojabohnen bis hin zu Flugzeugen. Mitte Januar hatten China und die USA nach fast zweijährigem Handelsstreit ein erstes Teilabkommen zur Beilegung des Konflikts unterzeichnet.

7:24 Uhr: Krankenhauschef in Wuhan gestorben

Zum ersten Mal ist auch ein Krankenhauschef der neuen Lungenkrankheit zum Opfer gefallen. Liu Zhiming, der Direktor des Wuchang Hospitals in Hubeis Provinzhauptstadt Wuhan, sei Montag gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur China News. Ein Medizinerkollege berichtete demnach, der Chefarzt sei in gutem Gesundheitszustand gewesen und hätte selbst nicht erwartet, dass er an der Covid-19 genannten Lungenkrankheit sterben würde. Am Freitag war schon eine 59-jährige Krankenschwester desselben Hospitals an dem Virus gestorben.

7:15 Uhr: Aus Japan ausgeflogene Menschen in den USA eingetroffen – 14 infiziert

338 US-Bürger, die von Bord des in Japan wegen des Coronavirus unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffs geholt worden waren, sind in den Vereinigten Staaten eingetroffen. Das erste Flugzeug mit Menschen von Bord der „Diamond Princess“ landete in der Nacht zum Montag (Ortszeit) auf der kalifornischen Luftwaffenbasis Travis, einige Stunden später traf die zweite Maschine mit Ausgeflogenen auf der texanischen Basis San Antonio-Lackland ein.

Nach Angaben des US-Außenministeriums sind unter den Heimkehrern 14 Menschen, die mit dem neuartigen Virus infiziert sind. Sie wurden in den Flugzeugen von den anderen Passagieren getrennt. 13 der 14 Infizierten wurden nach Angaben von US-Behördenmitarbeitern als „Hochrisikofälle“ eingestuft. Sie wurden für weitere Tests und zur Behandlung zu einem medizinischen Zentrum der Universität von Nebraska weitergeflogen.

Alle in die USA zurückgeholten Menschen von Bord der „Diamond Princess“ müssen zwei Wochen unter Quarantäne verbringen. Weitere rund 40 US-Bürger von Bord des Kreuzfahrtschiffs werden derzeit in japanischen Krankenhäusern wegen einer Infektion mit dem Virus behandelt. Unter den mehr als 3700 Menschen, die mit der „Diamond Princess“ nach Japan gereist waren, wurden inzwischen insgesamt 454 positiv auf das Virus getestet.

07:13 Uhr: Apple rechnet mit weltweitem Lieferengpass

Wegen der Coronavirus-Epidemie in China hat Apple seine Umsatzprognose für das laufende Quartal zurückgenommen. Das bislang genannte Umsatzvolumen von 63 bis 67 Milliarden Dollar (58 bis 62 Milliarden Euro) in dem bis Ende März laufenden Geschäftsquartal könne nicht erreicht werden, teilte der US-Elektronikgigant am Montag mit.

Die Werke der Apple-Fertiger wie Foxconn und Pegatron sowie der wichtigsten Zulieferer befinden sich zwar außerhalb der besonders von der neuen Lungenkrankheit betroffenen Provinz Hubei. Doch in China wurden auch anderswo die traditionellen Werksferien zum Neujahrsfest verlängert, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Alle Produktionswerke liefen zwar wieder. Aber: „Die iPhone-Lieferengpässe werden vorübergehend den Umsatz weltweit beeinträchtigen.“

7:03 Uhr: Internationale Automesse in Peking verschoben

Wegen der Epidemie wird auch die internationale Automesse im April in Peking verschoben. Wie die Veranstalter mitteilten, sei die Entscheidung getroffen worden, „um die Gesundheit und Sicherheit der Aussteller und Teilnehmer zu gewährleisten“. Die wichtigste Messe auf dem weltgrößten Automarkt sollte eigentlich vom 21. bis 30. April in der chinesischen Hauptstadt abgehalten werden. Wann die Ausstellung nachgeholt werden soll, blieb offen.

Montag, 17. Februar

16:55 Uhr: Gericht ordnet Rückführung von aus Coronavirus-Quarantäne geflohener Russin an

Ein Gericht in St. Petersburg hat die Zwangseinweisung einer Frau angeordnet, die zuvor aus einer Coronavirus-Quarantänestation geflohen war. Alla Iljina müsse umgehend in das Botkin-Krankenhaus in der russischen Metropole zurückgebracht werden, urteilten die Richter am Montag. Die 33-Jährige hatte ihre Flucht aus der Klinik im Online-Dienst Instagram unter anderem mit „ungenießbarem“ Essen und den Mangel an Hygieneprodukten auf der Isolierstation begründet.

Im russischen Fernsehen war zu sehen, wie Gerichtsdiener die 33-Jährige nach der Urteilsverkündung zu einem Krankenwagen führten. Ihr Anwalt kündigte an, Iljina werde gegen das Urteil in Revision gehen. Mit dem Urteil gaben die Richter einer Klage statt, die der Chef des Botkin-Krankenhauses nach Iljinas Flucht gegen die Patientin eingereicht hatte. Dem Urteil zufolge muss die Frau bis mindestens 19. Februar im Krankenhaus bleiben. Vor ihrer Entlassung müssen zwei Labortests auf das Coronavirus negativ ausfallen.

15:50 Uhr: Regierung prüft Hilfe für deutsche Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen

Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Bürger auf den vom neuen Coronavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffen „Westerdam“ und „Diamond Princess“ Hilfe bei der Rückkehr in ihre Heimat brauchen. Ziel sei es, dass alle Passagiere, die das wünschten, möglichst bald nach Deutschland zurückkehren können, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Zu dieser Frage stehe man auch im Kontakt mit den europäischen Partnern. In Berlin habe ein Krisenstab getagt. Derzeit werde überlegt, Rückkehrer nicht zentral unterzubringen, sondern eine Quarantäne im häuslichen Umfeld vorzunehmen. Am Sonntag wurde bekannt, dass sich auf der „Diamond Princess“ auch zwei Deutsche infiziert hatten.

14:40 Uhr: Verzweifelte Suche nach in Kambodscha an Land gegangenen „Westerdam“-Passagieren

Weil bei einer Passagierin des US-Kreuzfahrtschiffes „Westerdam“ nachträglich das neuartige Coronavirus festgestellt wurde, suchen die Behörden nun verzweifelt nach anderen Insassen des Schiffes. Der Schiffsbetreiber Holland America ist nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit den Behörden asiatischer Länder sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO und der US-Gesundheitsaufsicht, um mögliche Kontaktpersonen der Frau zu finden. Nach tagelanger Irrfahrt war die „Westerdam“ am Donnerstag in den kambodschanischen Hafen Sihanoukville eingelaufen – inzwischen sind die Insassen in unzählige Länder weitergeflogen.

14:33 Uhr: Die Hälfte der in Bayern gemeldeten Coronavirus-Patienten aus Krankenhaus entlassen

„Wer von uns offiziell entlassen wird, kann ohne Kontaktsperre wieder in seinen Alltag zurückkehren. Hier gibt es keinen Anlass mehr zur Sorge oder zur Zurückhaltung“, sagte Professor Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing.

13:23 Uhr: Nun 454 Menschen auf Kreuzfahrtschiff infiziert – Absage für 38.000 Läufer des Tokio-Marathons

Neunundneunzig weitere Menschen wurden auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, berichteten die japanischen Gesundheitsbehörden am Montag. Weitere 504 Personen auf dem Schiff sein getestet worden, wie das örtliche NHK mitteilte. Von den 99 Personen sind 85 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder.

Mit den jüngsten Infektionsfällen steigt die Zahl der bekannten Fälle des Coronavirus auf dem Schiff auf 454, nachdem insgesamt 1.723 Passagiere und Besatzungsmitglieder getestet wurden. Seit Von etwa 3.700 Passagieren und Besatzungsmitgliedern, sind derzeit noch etwa 3.000 auf dem Schiff.

Wegen der Gefahren durch das neuartige Coronavirus dürfen nur rund 200 Elite-Athleten am traditionellen Tokio-Marathon teilnehmen. Ursprünglich waren 38.000 Läufer für den Wettkampf im Vorfeld der Olympischen Spiele im Sommer in der japanischen Hauptstadt erwartet worden.

11:45 Uhr: Spahn: Tun alles, damit Coronavirus nicht zu Pandemie wird

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte heute bei einem Besuch im Düsseldorfer Uniklinikum, Vorbereitungen auf einen möglichen, massiveren Ausbruch der Coronavirus-Epidemie liefen auf Hochtouren. Bisher handele es sich um eine „regional begrenzte Epidemie“. „Wir tun alles das es so bleibt, die Chinesen auch“, so Spahn, „aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass sich daraus eine weltweite Pandemie entwickelt.“

Man bereite sich so gut wie es denn geht darauf vor, „auch mit Kapazitäten natürlich in den Kliniken, in denen wir entsprechend ja auch Pandemieplanung betreiben.“ Es sei bisher in Deutschland gut gelungen Infektionsketten abzubrechen, so der Minister. Derweil erwägt die Bundesregierung laut Außenministerium, deutsche Passagiere von Kreuzfahrtschiffen zurückzuholen.

10:50 Uhr: Hongkonger Polizei verhaftet Toilettenpapier-Bande Messer schwingende Räuber in Hongkong haben einem Supermarktlieferanten 50 Packungen Toilettenpapierrollen gestohlen, sagte die Polizei am Montag. Laut Reuters wurden zwei der drei Diebe gefasst, es soll dabei Toilettenpapier im Wert von 120 Euro entwenden worden sein. Panik in Hongkong wegen des Coronavirus hatte die Regale der Supermärkte leer gefegt. Menschen deckten sich mit einem Vorrat von Toilettenpapier, Reinigungsmitteln und Grundnahrungsmitteln ein. Mehr dazu: Hongkonger Polizei verhaftet Messer schwingende Toilettenpapier-Bande

10:35 Uhr: VW verschiebt Produktionsaufnahme in China

Volkswagen bekommt die Folgen des neuartigen Coronavirus in China weiter zu spüren. Es gebe Probleme in den Lieferketten und der Logistik sowie nur begrenzte Reisemöglichkeiten für Mitarbeiter der Produktion, teilte Volkswagen in Peking mit. Daher soll die Produktion in den Werken des Gemeinschaftsunternehmens mit der Shanghai Automotive erst am 24. Februar wieder aufgenommen werden. Ohne den Ausbruch der Lungenkrankheit hätte die Produktion nach den Ferien über das chinesische Neujahrsfest am 3. Februar wieder begonnen. China ist der wichtigste Markt des Autobauers.

10:33 Uhr Nationaler Volkskongress in China gefährdet

Wegen der Coronavirus-Epidemie erwägt Chinas Führung eine Verschiebung der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, wird der Ständige Ausschuss des Politbüros der regierenden Kommunistischen Partei bei einem Treffen in der kommenden Woche über eine Beschlussvorlage zur Verschiebung der Parlamentssitzung beraten. Die zehntägige Sitzung sollte eigentlich am 5. März beginnen. Die Nationale Volkskongress tritt seit 35 Jahren immer im März zusammen. Die rund 3000 Delegierten versammeln sich in der Großen Halle des Volkes in Peking.

8:55 Uhr Japanischer Kaiser sagt Geburtstagsfeier ab

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der japanische Kaiserpalast die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Kaiser Naruhito abgesagt. Wie der Kaiserpalast am Montag mitteilte, wird das Palastgelände in Tokio am kommenden Sonntag nicht für Besucher geöffnet. Naruhito wird demnach nicht öffentlich auftreten und es wird auch kein Buch für Glückwünsche ausgelegt. Normalerweise strömen am Geburtstag des japanischen Kaisers zehntausende Gratulanten in den Palast.

In Japan haben sich mittlerweile mindestens 60 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus aus China infiziert. Am Sonntag hatte die Regierung den Japanern daher dazu geraten, „nicht dringende und nicht unbedingt nötige Menschenansammlungen“ fortan zu meiden. Vor allem ältere und kranke Menschen sollen vorsichtig sein. Gesundheitsminister Katsunobu Kato sprach von einer „neuen Phase“ der Coronavirus-Epidemie.

Kaiser Naruhito hatte den Chrysanthementhron im Mai 2019 nach der Abdankung seines Vaters Akihito bestiegen. Seine feierliche Inthronisierung mit Staatsgästen aus aller Welt fand im Oktober statt. Am 23. Februar sollte nun zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung sein Geburtstag gefeiert werden.

7:28 Uhr Studie: Coronavirus dürfte Autobranche hart treffen

Das Coronavirus in China könnte nach Einschätzung von Beratern der globalen Autoindustrie empfindlich schaden. Das Virus habe schon viele Branchen in Mitleidenschaft gezogen, so die Boston Consulting Group. „Aber die Autoindustrie sticht hervor als eine, die die Auswirkungen schnell und tief spürt angesichts der entscheidenden Rolle Chinas.“ So sei das Land der größte Absatzmarkt für Neuwagen und zugleich wichtiger Standort für Hersteller und Zulieferer. „Die Autoindustrie wird lokal und rund um den Globus betroffen sein“, schreiben die Berater.

7:25 Uhr: USA evakuieren Bürger von Kreuzfahrtschiff in Japan

Die USA haben am Montag hunderte ihrer Staatsbürger von dem in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ geholt. 40 US-Passagiere hätten sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und müssten in Krankenhäusern in Japan bleiben, sagte ein Vertreter der US-Gesundheitsbehörden am Sonntag. Die restlichen Passagiere wurden nach Angaben der US-Botschaft in Japan mit zwei Flugzeugen in die USA ausgeflogen, wo sie zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden.

