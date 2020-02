Coronavirus NEWSTICKER: US-Bürger und Japaner in China gestorben

Der neuartige Wuhan-Coronavirus (2019-nCoV) verbreitet sich weiter.

Anmerkung der Redaktion: Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen der staatlichen chinesischen Behörde über Todesfälle und Infizierte durch den Wuhan-Virus in China nicht stimmen. Daher verzichten wir auf eine Veröffentlichung. Wir bemühen uns, die tatsächlichen Zahlen herauszufinden.



Samstag 08.02.

10:50 Uhr: Coronavirus bis zu neun Tagen haltbar auf Oberflächen

Bis zu neun Tagen können Coronaviren auf Oberflächen halten und infektiös bleiben, das berichtete ein Forschungsteam aus Greifswald und Bochum im „Journal of Hospital Infection“. Im Durchschnitt würden sie vier bis fünf Tage überleben. Aus diesem Grund sei Desinfektion von Händen wichtig. Das gilt auch für Oberflächen, die häufig berührt werden, wie beispielsweise Türklinken. Die Forscher empfehlen ein Mittel auf der Basis von Ethanol, Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlorit.

8:00 Uhr: US-Bürger und Japaner sterben in China

Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind erste ausländische Opfer in China bestätigt worden. Wie die US-Botschaft in Peking bestätigte, kam ein infizierter 60-jähriger US-Bürger in Wuhan ums Leben. Welches Geschlecht das Opfer hat, ließ die Botschaft offen.

Auch ein Japaner ist in China ums Leben bekommen. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, es handele sich um einen Mann in seinen 60ern, bei dem eine Infektion mit dem Virus vermutet wurde. Er starb demnach in einem Krankenhaus in Wuhan.

6:00 Uhr: US-Regierung will Kampf gegen Coronavirus unterstützen

Die USA wollen China und andere vom Coronavirus betroffene Länder mit bis zu 100 Millionen US-Dollar unterstützen. Das Außenministerium habe diese Woche den Transport von etwas mehr als 17 Tonnen an gespendeten medizinischen Hilfsgütern an China ermöglicht, darunter Masken, Kittel und Atemschutz.

„Diese Spenden sind ein Beleg für die Großzügigkeit des amerikanischen Volkes“, hieß es dazu in einer Erklärung des US-Außenministeriums.

5:37 Uhr: Gesundheitsminister: „Solche Leute sollten wir aus Thailand rausschmeißen“

Die Eindämmung des Coronavirus stellt auch die Behörden vieler Länder auf die Probe. Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul verlor am Freitag im Kampf gegen den Erreger kurzzeitig die Nerven. Anutin verteilte an einem belebten Bahnhof der Hauptstadt Bangkok Atemschutzmasken, die jedoch von einigen westlichen Touristen offenbar abgelehnt wurden. „Solche Leute sollten wir aus Thailand rausschmeißen“, empörte sich Anutin vor Journalisten.

Später entschuldigte er sich im Onlinedienst Facebook dafür, dass er „ausgerastet“ sei, nachdem einige Ausländer aus Europa sich bei der Masken-Kampagne unkooperativ gezeigt hätten.

In Thailand wurden bislang 25 Coronavirus-Fälle registriert. Neun der Erkrankten haben sich von der Infektion bereits wieder erholt. Der thailändischen Tourismusbranche drohen wegen der Epidemie harte Einbußen. Ein Viertel der jährlich zehn Millionen Besucher stammt aus China, die Zahl der Gäste aus der Volksrepublik dürfte in diesem Jahr aber deutlich zurückgehen. Damit kommt Touristen aus den USA, Europa und anderen westlichen Ländern eine größere Bedeutung zu.

5:31 Uhr: Webasto-Chef rechnet mit Einbußen und Lieferproblemen

Das Unternehmen Webasto ist schwer von der Ausbreitung des Virus betroffen. Der Zulieferer aus dem Gautinger Ortsteil Stockdorf bei München, der Dächer, Heizungen, Batterien und Ladestationen für Autos baut, hat elf Standorte in China, die derzeit wegen der Verbreitung des Virus geschlossen sind – „ebenso wie die anderer Unternehmen, und das mindestens bis zum 9. Februar“, so der Webasto-Chef.

Seitdem sich eine Mitarbeiterin aus China im Januar als Gast in der Unternehmenszentrale aufgehalten hatte, werden eine Reihe von Infektionen in Bayern direkt oder indirekt auf jenen Besuch zurückgeführt. Ein großer Teil der mehr als 1.000 Webasto-Mitarbeiter aus der Stockdorfer Zentrale arbeitet derzeit im Homeoffice, erst am kommenden Mittwoch soll hier der normale Betrieb wieder aufgenommen werden.

5:21 Uhr: WHO beklagt weltweiten Mangel an Schutzausrüstung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beklagte am Freitag, wegen der Epidemie werde weltweit die Schutzausrüstung knapp. Bereits am Mittwoch hatte die WHO die Lieferung von Atemschutzmasken, Gummihandschuhen, Schutzanzügen und Test-Sets an hilfsbedürftige Länder angekündigt und dazu von der internationalen Gemeinschaft 675 Millionen Dollar gefordert.

5:20 Uhr: US-Notenbank warnt vor massiven Folgen für Weltwirtschaft

Die US-Notenbank Fed warnte vor massiven Folgen für die Weltwirtschaft. Die Ausbreitung des Virus könne zu Verwerfungen in der chinesischen Wirtschaft führen, die weltweit Niederschlag finden, hieß es. Vor dem Hintergrund einer international schwächelnden Konjunktur und niedriger Inflation seien Zinssenkungen durch die Zentralbanken weltweit zu erwarten, hieß es.

Die USA wollen China und andere vom Coronavirus betroffene Länder mit bis zu 100 Millionen US-Dollar unterstützen. Das Außenministerium habe diese Woche den Transport von etwas mehr als 16 Tonnen an gespendeten medizinischen Hilfsgütern an China ermöglicht, darunter Masken, Kittel und Atemschutz, hieß es. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Januar gesagt, China und Präsident Xi Jinping „jegliche notwendige Hilfe“ angeboten zu haben. China übte scharfe Kritik am Einreiseverbot der USA wegen des Virus und wies die Darstellung Trumps, bedeutende Hilfe angeboten zu haben, zurück.

Freitag 07.02.

20:36 Uhr: Bayerische Behörden melden neuen Coronavirusfall

Die Zahl der in Deutschland an dem neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen ist erneut gestiegen. Das bayerische Gesundheitsministerium bestätigte am Freitag einen zwölften Infektionsfall im Freistaat. Es handle sich um die Frau eines Mannes, der für den Autozulieferer Webasto arbeite und in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet worden sei, teilte das Ministerium mit. Insgesamt gibt es in Deutschland damit bislang 14 bestätigte Infektionsfälle.

Die Erkrankte werde nun wie ihr Mann medizinisch überwacht und in einer Münchner Klinik isoliert behandelt, hieß es. Ein Großteil der in Deutschland erkrankten Menschen sind Mitarbeiter von Webasto. Angestellte des Unternehmens hatten sich bei einer aus China zu einer Schulung angereisten Kollegin angesteckt.

17:05 Uhr: Bereits hohe Beamte gestorben – Der 8. Februar ist ein kritisches Datum

Sobald Krankenhauspersonal infiziert ist, bedeutet das, dass die Infektionskrankheit außer Kontrolle geraten ist, sagen Experten – der Coronavirus hat Peking erreicht. Ein junger Mann, der aus Peking kommt, bestätigte Epoch Times am 5. Februar, dass es infizierte Fälle im Wohnviertel der Behörden in Peking gibt. Sie werden derzeit im Krankenhaus „Freundschaft China-Japan“ behandelt. Weiter ist bekannt, dass mindestens fünf hohe Beamten der Provinz Hubei an Coronavirus gestorben sind.

Wie der Oberbürgermeister von Wuhan zugab, hatten vor der Sperrung seiner Stadt am 23. Januar bereits fünf Millionen Menschen Wuhan verlassen. Die Experten vermuten, dass Hunderttausende, die infiziert waren, das Virus im ganzen Land und weltweit verbreitet haben. Mehr zum 8. Februar im Artikel:

16:32 Uhr: Gedenken an Whistleblower Li Wenliang

Blumensträuße und Zigaretten wurden am Freitag (7. Februar) am Eingang des Zentralkrankenhauses von Wuhan niedergelegt, um des wohl ersten „Informanten“, dem Arzt Li Wenliang zu gedenken, der vor einem Coronavirus-Ausbruch warnte, bevor dieser offiziell anerkannt wurde. Der chinesische Arzt versuchte bereits Ende Dezember durch WeChat Bekannte vor einem Virus-Ausbruch zu warnen. Wenige Tage später wurde er auf eine örtliche Polizeistation bestellt und wegen der von ihm verschickten Botschaft gerügt. Nun ist er selbst am Virus gestorben.

In den chinesischen Online-Netzwerken sorgte Lis Tod für Trauer und Wut, auch international ist er schon durch die Medien bekannt geworden.

14:05 Uhr: Folgen des Coronavirus für den deutschen Arbeitsplatz

Während die Zahlen der Infizierten in China stetig steigen, haben sich auch in Bayern Menschen angesteckt – am Arbeitsplatz. Was kann das arbeitsrechtlich für Folgen haben und hat der Virus denn sonst direkte Auswirkungen auf unser Arbeitsleben?

12:25 Uhr: Luxuskonzern Burberry streicht Prognose wegen Coronavirus

Das Coronavirus stört das Geschäft mit teurer Bekleidung und Handtaschen: Der britische Luxuskonzern Burberry hat wegen der Epidemie in China seinen Ausblick für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr gestrichen. Im Moment sind 24 von 64 Läden in China geschlossen. Finanzchefin Julie Brown sagte, die Umsätze in den noch geöffneten chinesischen Geschäften seien in den vergangenen beiden Wochen um 70 bis 80 Prozent eingebrochen. Für europäische Hersteller teurer Konsumgüter von Bekleidung über Kosmetik und Schuhe bis zu Uhren ist China ein extrem wichtiger Markt.

09:12 Uhr: Aktualisierte Zahlen von Infizierten außerhalb Chinas



Vereinigte Arabische Emirate 5, Indien 3, Indien 3, Italien 2, Rußland 2, Philippinien, Großbritannien 2, Nepal 1, Kambodien 1, Belgien 1, Spanien 1, Finnland 1, Schweden 1, Sri Lanka 1, Auf dem Meer 61 , Singapur 30, Thailand 25, Japan 25, Hong Kong 24, Süd Korea, Taiwan 16, Australia 15, Deutschland 13, Malaysien 12, Vietnam 10, Macau 10, Kanada 7, Frankreich,Arabische Emirate 5, Indien 3, Indien 3, Italien 2, Rußland 2, Philippinien, Großbritannien 2, Nepal 1, Kambodien 1, Belgien 1, Spanien 1, Finnland 1, Schweden 1, Sri Lanka 1,

5:58 Uhr: Früher Entdecker des Coronavirus selber an der Infektion gestorben

Der chinesischer Mediziner Li Wenliang, der als einer der ersten vor dem neuartigen Coronavirus gewarnt hatte, ist nun selber an der Infektion gestorben. Dies teilte am Freitag das Zentralkrankenhaus der Millionenmetropole Wuhan mit, an dem der 34-Jährige tätig war. Li habe sich im Kampf gegen das Virus selber angesteckt. Die „umfassenden Anstrengungen“, sein Leben zu retten, seien vergeblich gewesen.

In einer Botschaft an Kollegen vom 30. Dezember informierte Li über seine Erkenntnisse. Zusammen mit sieben Kollegen, die ebenfalls von der Existenz des neuartigen Virus berichtet hatten, wurde er daraufhin von der Polizei wegen der „Verbreitung von Gerüchten“ ermahnt. Li steckte sich später bei der Behandlung eines Patienten an.

5:57 Uhr: Art Basel in Hongkong wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des neuen Coronavirus wird die Art Basel Hong Kong, eine der renommiertesten Kunstmessen Asiens, abgesagt. Das teilte der Veranstalter MCH Group mit. Verschiedene Faktoren, die „alle eine Folge der Verbreitung des Coronavirus“ seien, hätten zu dieser Entscheidung geführt. Darunter seien die Sorge um die Gesundheit und Sicherheit der an der Messe Beschäftigten und der Besucherinnen und Besucher und die „großen logistischen Herausforderungen“ beim Transport der Kunstwerke und beim Aufbau der Messe. Die Kunstmesse sollte vom 19. bis 21. März 2020 stattfinden.

5:50 Uhr: 41 neue Infizierte auf Kreuzfahrtschiff in Japan, insgesamt 61

An Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes in Japan sind weitere 41 Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Das gab das japanische Gesundheitsministerium bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord des Schiffes auf 61. Die Betroffenen würden in Krankenhäuser gebracht, berichteten örtliche Medien. Die übrigen der insgesamt 2666 Passagiere und 1045 Crew-Mitglieder sollen vorerst bis zum 19. Februar an Bord bleiben. An Bord des Kreuzfahrtschiffes sind auch mehrere deutsche Staatsangehörige.

