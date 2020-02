Coronavirus Newsticker: Deutsche Wuhan-Rückkehrer in Berlin negativ getestet

Der neuartige Wuhan-Coronavirus (2019-nCoV) verbreitet sich weiter.

Anmerkung der Redaktion: Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen der staatlichen chinesischen Behörde über Todesfälle und Infizierte durch den Wuhan-Virus in China nicht stimmen. Daher verzichten wir auf eine Veröffentlichung. Wir bemühen uns, die tatsächlichen Zahlen herauszufinden.

Montag, 10. Februar

10:55 Uhr: Deutsche Wuhan-Rückkehrer in Berlin nicht infiziert

Die 20 aus der besonders vom neuen Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan nach Berlin ausgeflogenen Deutschen haben sich Tests zufolge nicht mit dem Erreger angesteckt. Das berichtete am Montag die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Die Testergebnisse seien negativ. Die Betroffenen blieben wie angekündigt aber für 14 Tage in Quarantäne.

Die zweiwöchige Isolation erfolge mit Blick auf die längstmögliche Inkubationszeit. Die 20 Deutschen waren am Sonntag nach einem Evakuierungsflug von Wuhan nach London von der Luftwaffe aus der britischen Hauptstadt nach Berlin-Tegel geflogen worden. Sie kamen umgehend in einem Krankenhaus in Berlin-Köpenick in Quarantäne.

9:21 Uhr: Windelhersteller will zwei Millionen Atemschutzmasken herstellen

Der chinesische Windel- und Babypflegehersteller Daddybaby stellt seine Produktion um. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Februar über 2 Millionen Atemschutzmasken herzustellen.

Rund 3.000 chinesischen Firmen haben aufgrund des Mangels an medizinischer Ausstattung an Fieberthermometern, Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, Schutzbekleidung, innerhalb der ersten Januarwoche ihre Produktion auf die Mangelwaren umgestellt. Zur damaligen Zeit war noch wenig über das Virus bekannt. Erst am 20. Januar wurde von einem chinesischen Forscher bekanntgegeben, dass das Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar ist.

9:13 Uhr: Verlängerte Ferien in ganz China: Produktion weiterhin gestoppt

In vielen Gebieten Chinas wurden aufgrund des Coronavirus die Neujahrsferien bis 9. Februar verlängert. Viele große Unternehmen in ganz China haben diese Regelung um eine Woche bis zum 17. Februar verlängert, darunter Alibaba, Baidu, Tencent und Foxconn.

8:44 Uhr: Peking und Shanghai abgeriegelt

Längere Winterferien in Shanghai. Aufgrund des Coronavirus wurden die Winterferien in Shanghai um eine Woche bis zum 9. Februar verlängert. Zudem hat die Regierung am Vormittag des 10. Februar (Ortszeit) erklärt, dass in Shanghai eine Quarantäne-Verwaltung eingeführt wird. 13.000 Wohnviertel in Shanghai sind unter Quarantäne gestellt. Jeder Haushalt darf alle zwei Tage eine Person zum Einkaufen oder für anderweitige Besorgungen auf die Straße schicken. Wer in die abgeschlossenen Wohnviertel hinein will, muss mit strengen Kontrollen rechnen. Menschen, die aus schweren Infektionsgebieten wie Wuhan kommen, müssen 14 Tage isoliert werden.

Eine ähnliche Regelung wurde am Morgen auch in Peking verhängt. Fußgänger und Autofahrer, die in das Gebiet wollen, müssen ihre Ausweise vorzeigen. In Peking besteht eine absolute Mundschutzpflicht. Auch die Körpertemperatur wird beim Betreten der Wohnviertel kontrolliert. Wohnviertelfremde Personen erhalten nur mit Ausnahmegenehmigung einen Zugang. Sie müssen zudem über ihren Gesundheitszustand regelmäßig Bericht erstatten. Wer Kontakt mit Infizierten hatte oder aus Risikogebieten kommt, muss sich bei seiner Ankunft einer ärztlichen Untersuchung unterziehen oder sich selbst isolieren. Darüber hinaus werden Waren aus Lieferservicebereichen, egal ob Expresslieferungen oder Essensversorgung, an einen festen Stützpunkt geliefert werden. Von dort müssen die Bewohner Ihre Ware abholen.

Insgesamt 80 chinesische Städte befinden sich unter Quarantäne. Die Quarantäne-Verwaltung gilt neben Peking und Shanghai auch für Tianjin und Chongqing sowie für vier komplette Provinzen: Hubei, Jiangxi, Liaoning, Anhui.

7:23 Uhr: Deutsche Rückkehrer in Berlin warten auf Testergebnisse

Nach der Ankunft von China-Rückkehrern in Berlin sollen an diesem Montag Ergebnisse der Tests auf das Coronavirus vorliegen. Die Auswertung soll am Universitätsklinikum Charité erfolgen.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit wollte sich am Nachmittag zu den Ergebnissen und zur Betreuung der 20 Rückkehrer äußern. Sie waren am Sonntag aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan mit einer Bundeswehrmaschine in Berlin-Tegel gelandet. Die Passagiere kamen umgehend auf eine Quarantäne-Station. Diese wurde auf dem Gelände der Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Berlin-Köpenick eingerichtet.

Am Sonntag hieß es, die 16 Erwachsenen und vier Kinder seien wohlauf. Das habe eine erste medizinische Untersuchung nach der Ankunft der Sondermaschine ergeben. Später wurden für den Corona-Test noch Speichelproben entnommen, die in die Charité zur Untersuchung gebracht wurden. Diese Tests sollen zwei Wochen lang alle vier Tage wiederholt werden.

Sonntag, 9. Februar

15:30 Uhr: Weniger Touristen aus China

Der Deutschland-Tourismus bekommt die Folgen des Coronavirus inzwischen deutlicher zu spüren.

Nach Angaben der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zeichnet sich in verschiedenen Städten und bei touristischen Sehenswürdigkeiten ein zum Teil klarer Rückgang chinesischer Besucher ab. Peking hat Reisebeschränkungen verhängt, Veranstalterreisen aus dem Land wurden gestoppt. Zudem haben verschiedene Fluggesellschaften ihre Verbindungen von und nach China eingestellt. Die Folgen für den Deutschland-Tourismus lassen sich der DZT zufolge aktuell noch nicht genau beziffern.

Den Angaben zufolge kommen im Januar und Februar vergleichsweise wenig Reisende aus China nach Deutschland. Nur etwa sechs Prozent des jährlichen Übernachtungsvolumens entfielen auf diese Monate. Hauptreisezeit ist der Sommer. Allerdings rechnet die Branche auch in den nächsten Wochen mit spürbaren Rückgängen.

Die DZT verwies auf eine Analyse des Marktbeobachtungsunternehmen Forwardkey. Danach sind die Vorausbuchungen für Flüge von China nach Deutschland seit Januar stark eingebrochen. Für Februar wurde ein Minus von gut 50 Prozent und für März von etwa 49 Prozent verzeichnet (Stand 2. Februar). Die Branche hofft auf Nachholeffekte, wie es sie in der Vergangenheit nach Abflauen von vergleichbaren Epidemien gab.

Deutschland zählte zuletzt etwa drei Millionen Übernachtungen von Gästen aus China im Jahr. Das entspricht einem Anteil von 3,4 Prozent und Platz zwölf im Ranking ausländischer Reisender. Und sie lassen viel Geld in Deutschland. „Das hohe Ausgabeverhalten der Chinesen mit einem Umsatz von sechs Milliarden Euro 2018 spiegelt die wirtschaftliche Bedeutung für den Einzelhandel und die Tourismus- und Freizeitindustrie im Reiseland Deutschland wider“, erläuterte DZT-Vorstandsvorsitzende Petra Hedorfer. Beliebteste Großstädte bei Reisenden aus China sind der DZT zufolge München, Frankfurt, Berlin und Köln.

13:10 Uhr: 20 Deutsche in Quarantäne – DRK ist vorbereitet

Ein Flugzeug der Bundeswehr ist mit Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan in Berlin gelandet. Die Maschine landete auf dem Flughafen Tegel. Die 20 China-Rückkehrer kommen nun in Quarantäne. Sie werden in einem Gebäude der Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin-Köpenick untergebracht.

Es seien zwölf Zimmer eingerichtet, sagte der Leiter der internationalen Zusammenarbeit des DRK, Christof Johnen. „Für die Menschen ist es eine belastende Situation, deshalb soll ihnen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden.“ Es stehe unter anderem Fernsehen und W-Lan zur Verfügung.

13:08 Uhr: Erster Fall von Coronavirus auf Mallorca

Erstmals ist ein Fall von Coronavirus auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca bestätigt worden. Es handelt sich um einen Familienvater, der seit Freitag isoliert im Krankenhaus in der Hauptstadt Palma liegt. Seine Frau und die zwei Kinder wurden negativ auf das Virus getestet.

Spanischen Medienberichten zufolge soll es sich um eine britische Familie handeln, die in Marraxtí bei Palma lebt. Der Mann habe zuvor in Frankreich Kontakt mit einem Infizierten gehabt und sich nach seiner Rückkehr selbst im Krankenhaus gemeldet.

10:00 Uhr: Chartermaschine in Oxford gelandet – 20 Deutsche an Bord

Eine britische Chartermaschine mit Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Millionenstadt Wuhan ist in Großbritannien angekommen. Das Flugzeug mit 200 Menschen, darunter etwa 20 Deutschen, an Bord landete auf dem Militärflughafen RAF Brize Norton nahe Oxford.

Das Auswärtige Amt hatte sich am Abend per Twitter bei den britischen Behörden bedankt: „Guten Flug und großen Dank an die britischen Behörden für die große Hilfe!“

Die Bundesbürger und ihre Angehörigen sollen im Anschluss in eine Maschine der Luftwaffe umsteigen, um weiter nach Berlin zu fliegen. Mit ihrer Ankunft wird im Laufe des Sonntags gerechnet. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung wird die Maschine im militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen. Geplant ist demnach, die Deutschen nach ihrer Ankunft vorsorglich für 14 Tage isoliert auf dem Gelände der DRK Kliniken in Berlin Köpenick unterzubringen.

Eine Maschine der deutschen Luftwaffe hatte bereits am vergangenen Wochenende 126 Menschen aus Wuhan in der Provinz Hubei ausgeflogen. Bei zwei Passagieren wurde das Virus diagnostiziert. Insgesamt gibt es in Deutschland inzwischen 14 bestätigte Ansteckungsfälle.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]