Coronavirus Newsticker: Bundestagsdebatte ab 15.10 Uhr – Wird Mobilfunkmesse in Barcelona abgesagt?

Der neuartige Wuhan-Coronavirus, das jetzt den Namen Covid-19 trägt, verbreitet sich weiter.

Anmerkung der Redaktion: Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen der staatlichen chinesischen Behörde über Todesfälle und Infizierte durch den Wuhan-Virus in China nicht stimmen. Daher verzichten wir auf eine Veröffentlichung. Wir bemühen uns, die tatsächlichen Zahlen herauszufinden.

Mittwoch, 12. Februar

9:00 Uhr: Wird Mobilfunk-Messe MWC wegen Covid-19 abgesagt?

Die Veranstalter der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona wollen einem Medienbericht zufolge über eine Absage der Veranstaltung wegen der Coronavirus-Gefahr beraten. Zuvor hatten viele wichtige Aussteller angekündigt, in diesem Jahr der Messe fernzubleiben.

7:05 Uhr: Bundestag berät über Coronavirus

Der Bundestag berät heute über die Vorbeugemaßnahmen gegen das Coronavirus in Deutschland. CDU/CSU und SPD haben dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Wir berichten ab 15.10 Uhr in einem Liveticker und schalten einen Livestream.

Außerhalb Chinas sind bislang mehr als 300 Infektionen nachgewiesen worden, davon 16 in Deutschland

7:03 Uhr: Anzahl der Infizierten auf Kreuzfahrtschiff steigt auf 174

An Bord des unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes im japanischen Yokohama ist bei weiteren 39 Menschen eine Infizierung mit dem von der WHO als Covid-19 bezeichneten Coronavirus festgestellt worden. Das gab das japanische Gesundheitsministerium bekannt.

Vier Personen zeigten ernste Symptome. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord auf 174. Die übrigen der rund 3600 Passagiere und Crew-Mitglieder sollen mindestens noch bis zum 19. Februar an Bord bleiben. An Bord des Kreuzfahrtschiffes sind auch zehn deutsche Staatsangehörige.

Dienstag, 11. Februar

19:41 Uhr: Zwei weitere Fälle in Bayern aufgetreten

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Dienstagabend über die aktuelle Entwicklung bei den Fällen mit dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zwei weitere Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt worden sind. Damit gibt es derzeit (Stand 18.00 Uhr) insgesamt 14 bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Die beiden neuen Fälle stehen im Zusammenhang mit der Firma aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die meisten bislang bekannten Fälle beschäftigt sind. Einzelheiten wird das bayerische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilen.

19:20 Uhr: Dritte Arztpraxis von britischen Stadträten geschlossen

Eine dritte Arztpraxis wurde heute in Brighton geschlossen, während eine andere morgen wieder geöffnet werden soll. Laut „The Guardian“ hat ein Mitglied des Gesundheitsamtes der Stadtverwaltung, angesichts von fünf bestätigten Fällen des potenziell tödlichen Virus, die Besorgnis geäußert, dass die Zahl der Infizierten in dem Gebiet höher sein könnte als die offizielle Zahl. Professor Samer Bagaeen beschuldigte die Behörden des Versuchs, Ratsmitglieder zu zensieren.

Ein Hausarzt der im County Oak Medical Centre tätig war, hatte sich nach einem Kontakt mit einem Infizierten das Coronavirus zugezogen. Ein Brite hat das Coronavirus an mindestens elf Menschen weitergegeben, der zuvor aus Singapur Heimkehrte. Geoff Raw, Chief Executive des Stadtrats von Brighton und Hove, sagte, dass die Praxis in Haven und das County Oak Medical Centre nach einer gründlichen Reinigung am Mittwoch (12. 2) wieder geöffnet werden sollen.

18:42 Uhr: Amerikanischer Rückkehrer nach Entlassung erneut positiv getestet

Der erste Amerikaner, der mit einem bestätigten Fall des Coronavirus aus Wuhan evakuiert wurde, kam kurzzeitg aus dem Krankenhaus frei, musste aber nach einem erneut positiven Test wieder zurück ins Krankenhaus zurückgebracht werden.

Der Patient kam letzte Woche auf einem der Flüge des US-Außenministeriums zur Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, Kalifornien. Der Patient zeigte Symptome des Virus, wurde jedoch am Sonntag wieder in die Basis entlassen, nachdem ein Test negativ ausgefallen war. Neue Tests ergaben nun, dass der Patient aktuell mit dem Virus infiziert ist. Der Patient wurde erneut unter Quarantäne gestellt.



17:20 Uhr: Neuartiges Coronavirus heißt jetzt offiziell „Covid-19“

Das neuartige Coronavirus trägt nun offiziell den Namen „Covid-19“. Der Name ersetze die bisherige Bezeichnung 2019-nCoV, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf mit. „Co“ steht demnach für „Corona“, „vi“ für „Virus“ und „d“ für „disease“ (Krankheit).

2019-nCoV war demnach der provisorische Name für das Virus, nachdem die Krankheit in Erscheinung getreten war. Die neue Bezeichnung Covid-19 sei ausgewählt worden, weil sie einfach auszusprechen sei und kein Land und keine bestimmte Bevölkerung stigmatisiere, sagte WHO-Chef Tedros.

Er sehe zudem eine „realistische Chance“, die weitere Ausbreitung des Virus zu bremsen. „Wenn wir jetzt investieren, haben wir eine realistische Chance, diesen Ausbruch zu stoppen“, sagte Tedros.

12: 50 Uhr: Singapur, Mallorca und die Alpen: Wie ein Brite das Coronavirus verbreitete

Von Singapur über die Alpen bis nach Mallorca: Ein Brite hat das Coronavirus an mindestens elf Menschen weitergegeben, ohne jemals China betreten zu haben. Die britische Presse nennt ihn einen „super spreader“, einen „Superverbreiter“.

12: 20 Uhr: Wohnblocks in Hongkong teilgeräumt

Nachdem sich vier Menschen in zwei verschiedenen Wohnungen eines Wohnblocks in Hongkong mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, ist das 35-stöckige Gebäude teilweise geräumt worden. Mehr als hundert Bewohner mussten am frühen Dienstagmorgen ihre Wohnungen verlassen, während Gesundheitsexperten zu ermitteln versuchten, ob das Virus den gesamten Komplex erfasst hat, in dem insgesamt rund 3000 Menschen leben.

Zuletzt hatten sich drei Familienmitglieder mit dem Virus infiziert, die zehn Stockwerke über der Wohnung eines Mannes lebten, der bereits als Träger bekannt war. Obwohl der Übertragungsweg noch unklar war, wurden alle Wohnungen geräumt, die am selben Abflussrohr angeschlossen waren. Nach Angaben der Behörden handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

12: 19 Uhr: Bürger-Journalist Fang Bin in Wuhan festgenommen

Mehrere chinesische Benutzer haben in Twitter bestätigt, dass der Bürger-Journalist Fang Bin festgenommen wurde. Die Polizei hat ihn am 10. Februar nachmittags gegen 15:00 aus seiner Wohnung in Wuhan abgeführt. Laut Zeugenberichten drang die Polizei zusammen mit Feuerwehrleuten gewaltsam in Fang Bin’s Wohnung ein und schleppte ihn gegen seinen Willen aus der Wohnung.

Am 1. Februar hatte Fang Bin mehrere Krankenhäuser in Wuhan aus eigene Initiativ besucht und die Situationen vor Ort gefilmt. Die Videos stellte er in eine Chat-Gruppe. Von dort aus verbreiteten sich die Videos später weltweit. Er wurde am selben Tag von der Polizeit festgenommen und durch den öffentlichen Druck wieder freigelassen. Danach lebte er unter Hausarrest.

Zusammen mit dem Rechtanwalt Chen Qiushi und dem Arzt Li Wenliang wurde Fa Bing von chinesischen Internetbenutzer als Bürgerhelden in der Bekämpfung gegen Coronavirus in Wuhan bezeichnet. Die drei hatten es gewagt, über die wahren Geschehnisse bezüglich des Coronavirus in Internet zu berichten. Der Augenarzt Li Wenliang ist am 6. Februar gestorben. Chen Qiushi wurde am 6. Februar festgenommen als er zum Quarantänelage (Fangcang Krankenhaus) gehen und sich dort einen Einblick verschaffen wollte.

12:17 Uhr WHO: Virus ist „sehr ernste Bedrohung“ für die Welt

Das neuartige Coronavirus ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO eine weltweit „ernste Bedrohung“. Zwar beschränkten sich derzeit noch rund 99 Prozent der Infektionsfälle auf China, doch stelle das Virus auch eine „sehr ernste Bedrohung für den Rest der Welt dar“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf zum Auftakt einer internationalen Experten-Konferenz zum Kampf gegen die Epidemie.

„Das Wichtigste ist, die Ausbreitung aufzuhalten und Leben zu retten“, sagte Tedros vor den rund 400 Forschern und Experten aus aller Welt. „Gemeinsam können wir das schaffen“, fügte er hinzu. Der WHO-Chef forderte alle betroffenen Länder erneut auf, ihre medizinischen und wissenschaftlichen Daten zu teilen. Gleichzeitig rief er zu globaler „Solidarität“ auf.

12:16 Uhr: Zwei negativ getestete Wuhan-Rückkehrer in Japan infiziert

Zwei aus Wuhan evakuierte Japaner sind an dem neuartigen Coronavirus erkrankt, obwohl ihre Tests zuvor negativ ausgefallen waren. Wie das japanische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurde einer von ihnen sogar zwei Mal getestet, ohne dass das Virus entdeckt wurde. Beide Männer waren Ende Januar aus Wuhan, dem Epizentrum des Ausbruchs, ausgeflogen worden.

8:27 Uhr: Schutzmasken-Pflicht bei Fußball-Champions League

Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus müssen alle Zuschauer laut „FAZ“ zum Eröffnungsspiel der asiatischen Fußball-Champions League am Mittwoch in Südkorea Atemschutz tragen. Darüber hinaus wird die Körpertemperatur kontrolliert. Sie darf nicht über 37,5 Grad liegen. Im ersten Spiel treffen in Jeonju die Meister aus Südkorea und Japan aufeinander.

07:16 Uhr: WHO-Expertengipfel tagt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) richtet heute und morgen einen Expertengipfel zum Coronavirus aus. Die WHO erhofft sich so einen schnellen und fundierten Austausch der bisherigen Erkenntnisse zu der mysteriösen Lungenkrankheit. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte vorab, dass bei der Konferenz die Wissenschaft im Fokus stehen soll.

Chinesische Behörden: Aerosolübertragung ist Hauptweg der Corona-Virus-Infektion

07:04 Uhr: China feuert Chefs der Gesundheitskommission

Der Ausbruch des Coronavirus in China zieht personelle Konsequenzen nach sich: Wie Chinas Staatsfernsehen berichtete, sind die Chef der Gesundheitskommission in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei entlassen worden. Zuletzt war in China immer mehr Kritik an der Untätigkeit der Behörden laut geworden. Für landesweite Bestürzung sorgte vergangene Woche der Tod des Arztes Li Wenliang, der frühzeitig vor dem Ausbruch des Virus gewarnt hatte. Laut Berichten war er gezwungen worden, diese „Gerüchte“ nicht weiter zu verbreiten.

