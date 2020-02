Chinesische Behörden: Tröpfcheninfektion ist Hauptweg der Corona-Virus-Infektion

Chinesische Gesundheitsbehörden bestätigten auf einer Pressekonferenz in Shanghai am 8. Februar, dass das tödliche neue Coronavirus über die Luft verbreitet werden kann.

Die Beamten sagten, das Virus könne durch Tröpfcheninfektion verbreitet werden: wenn man kleine Tröpfchen in der Luft einatmet, die das Virus enthalten. Das schwere akute Atemwegssyndrom (SARS), Masern und die Vogelgrippe H5N1 können sich auch durch Tröpfcheninfektion verbreiten.

Westliche Staaten wussten es schon durch eigene Untersuchungen

Die britische Regierung klassifizierte das neue Virus kürzlich ebenfalls als eine „luftübertragene, hochgradig folgenreiche Infektionskrankheit“, was bedeutet, dass es durch Tröpfchen in der Luft verbreitet werden kann, wie auf einer Webseite der Regierung über das Virus zu lesen ist.

Zu den anderen beiden Hauptübertragungswegen des Virus gehören das direkte Einatmen größerer Tröpfchen bei kurzer Entfernung zu einer infizierten Person, die niest und hustet – und die Schmierinfektion, bei der eine Person infiziert werden kann, indem sie Gegenstände berührt, die mit Tröpfchen, die das Virus enthalten, kontaminiert sind. Bei Berührung der Schleimhäute von Mund und Nase oder sogar wenn man die Augen berührt, ohne sich vorher zu desinfizieren kann das Virus überspringen.

Virus überlebt tagelang außerhalb eines Wirts

Je nach Umgebung deuten aktuelle wissenschaftliche Daten darauf hin, dass das Coronavirus auf Oberflächen bis zu fünf Tage oder mehr überleben kann, sagte Jiang Rongmeng, ein Experte von Chinas oberster Gesundheitsbehörde, kürzlich auf einer Pressekonferenz.



Die Erkenntnisse wurden erzielt, nachdem die Behörden in Guangdong weniger als eine Woche zuvor Nukleinsäure des neuen Virus am Türgriff des Hauses eines Patienten entdeckt hatten.

Eine Reihe chinesischer Städte, darunter das Epizentrum des Ausbruchs, Wuhan in der Provinz Hubei, haben Nebelkanonen und Straßenreinigungsfahrzeuge eingesetzt, um Desinfektionsmittel auf die Straßen zu sprühen und so den Virus aus den öffentlichen Räumen zu entfernen.

Shenzhen und Kunming in Südchina haben Drohnen eingesetzt, um Desinfektionsmittel zu versprühen.

Empfohlene Schutz- und Desinfektionsmaßnahmen

Zeng Qun, stellvertretender Direktor des Shanghaier Büros für Zivilangelegenheiten, forderte die Öffentlichkeit auf, alle gesellschaftlichen Zusammenkünfte abzusagen, die Fenster zu öffnen, um die Belüftung der Innenräume zu gewährleisten, und ihre Häuser regelmäßig zu desinfizieren. Zeng nannte Türgriffe, Stühle und Toilettensitze als Schlüsselbereiche, die anfällig für Kontaminationen sind, und schlug vor, für die Desinfektion eine 75 prozentige Ethanol- oder Chlorlösung zu verwenden.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage auf der Nachrichtenplattform WeChat, an der 75.000 Teilnehmer teilnahmen, gaben rund 62 Prozent der Teilnehmer an, dass sie seit mehr als einer Woche keinen Aufzug mehr benutzt haben und befürchten, dass sie sich durch Kontakt mit Türklinken mit dem Virus anstecken könnten.

Bei denjenigen, die noch mit dem Aufzug fuhren, trugen viele einen Stift, einen Zahnstocher oder eine Serviette oder Handschuhe mit sich, um jeden direkten Kontakt mit eventuell belasteten Oberflächen zu vermeiden.

Beamten empfahlen Familienmitgliedern Infizierte Personen, Masken zu tragen und einen Abstand von mindestens einem Meter zu ihnen einzuhalten sowie ihre Hände sofort zu desinfizieren, nachdem sie etwas berührt haben, das dem Patienten ausgesetzt war.

Virus bekommt einen neuen Nmen: NCP

In einer Pressekonferenz gab Chinas Gesundheitsbehörde bekannt, dass das Virus einen vorläufigen Namen habe, Novel Coronavirus Pneumonia, kurz NCP.

Es bleibt ungewiss, ob sich das Virus durch fäkale Kontamination ausbreiten kann, eine Sorge, die aufkam, nachdem der Kot des ersten US-Coronavirus-Patienten positiv auf das Virus getestet wurde.

Mögliche Verbreitung über Abwässer in der Diskussion

Feng Luzhao, Wissenschaftler für Infektionskrankheiten im chinesischen Zentrum für Krankheitskontrolle und -verhütung, sagte auf der Konferenz, dass man ähnliche Fälle in mehreren Regionen identifiziert habe, was die Frage aufwarf, ob sich die Erreger durch verunreinigte Lebensmittel und Wasser verbreiten können.

Nach Angaben des Nationalen Gesundheitszentrums sind die verräterischen Anzeichen für eine Infektion Fieber, Müdigkeit, trockener Husten und Atembeschwerden, die zu Lungenentzündung, Nierenversagen und Tod führen können.

Einige Patienten haben allerdings über atypische Symptome wie Durchfall, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Brustschmerzen, Augenentzündungen und Muskelkater berichtet.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Chinese Officials Warn of Aerosol Infection as Coronavirus Continues to Spread