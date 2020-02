Livestream-Ankündigung: Aktuelle Stunde im Bundestag zum Coronavirus in Deutschland

Die Welt ist in Alarmbereitschaft. Die WHO stufte das Coronavirus als eine „sehr ernste Bedrohung“ ein. Auch in Deutschland sind 14 Menschen infiziert, davon 12 in Bayern. Ein weiterer infizierter Bayer befindet sich auf der Urlaubsinsel La Gomera unter Quarantäne.

In einer von CDU/CSU und SPD verlangten Aktuellen Stunde debattiert der Bundestag am Mittwoch, 12. Februar 2020, ab 15.10 Uhr über das Thema „Strategie zur Vorbeugung gegen das Corona-Virus in Deutschland“.

Wir senden einen Livestream und berichten in einem Liveticker über die aktuellen Meldungen.

Die neue Lungenerkrankung wird von der WHO nun Covid-19 genannt, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zugleich erhielt auch das neue Coronavirus einen eigenen Namen: Sars-CoV-2.