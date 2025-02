Frühes WM-Aus für Deutschland im alpinen Team-Event

Die deutsche Ski-Mannschaft hat eine Medaille zum Auftakt der alpinen Weltmeisterschaften in Österreich verpasst. Die Riege um die großen Slalom-Hoffnungen Linus Straßer und Lena Dürr unterlag im Viertelfinale des Parallel-Team-Events der Schweiz und schied aus.

Dürr gewann zwar ihr Duell mit Delphine Darbellay, war aber deutlich langsamer als im Achtelfinale. Straßer verlor gegen den extrem schnellen Thomas Tumler. Da es nach den insgesamt vier Paarungen 2:2 stand, entschied die Addition aus der besten Zeit einer Frau und eines Mannes. Hier waren die Schweizer letztlich um 0,27 Sekunden vorn.

Die in diesem Winter so starken Eidgenossen verloren später das Finale gegen Italien und mussten sich mit Silber begnügen. Bronze ging an Schweden.

Vor drei Jahren im olympischen Finale

Die Deutschen waren mit guten Erinnerungen in den Teamwettbewerb gegangen. 2021 hatten sie WM-Bronze, bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 Silber geholt. Bei den Titelkämpfen in Saalbach-Hinterglemm ruhen die größten Hoffnungen nun auf Dürr und Straßer in den Einzel-Slaloms.

Weltverbands-Präsident Johan Eliasch hatte die WM am Zwölferkogel offiziell eröffnet. Die Eröffnungsfeier wurde in das Team-Event integriert. Rund 15.000 Zuschauer waren zum ersten der bis zum 16. Februar insgesamt elf anstehenden Wettbewerbe gekommen. (dpa/red)