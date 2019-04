Mercedes holt nächsten Doppelerfolg – Vettel in Baku Dritter

Der Finne Valtteri Bottas hat beim Grand von Aserbaidschan seinen zweiten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Mercedes-Pilot verwies am Sonntag auf dem Baku International Circuit seinen Teamkollegen und Vorjahresgewinner Lewis Hamilton auf den zweiten Rang.

Bottas übernahm damit auch die WM-Führung von Hamilton. Für die Silberpfeile war es im vierten Rennen der Saison der vierte Doppelerfolg. Sebastian Vettel fuhr in seinem Ferrari auf Platz drei und büßte weitere Punkte im Titelrennen ein. Der nächste Grand Prix findet am 12. Mai in Barcelona statt. (dpa)