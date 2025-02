Wirtschaft In Metropolen kosten Wohnimmobilien mehr

Banken: Immobilienpreise steigen – aber kein neuer Boom

Der Preiseinbruch am Immobilienmarkt ist vorbei. Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, muss etwas mehr bezahlen als vor einem Jahr. Menschen, die eine Mietwohnung suchen, trifft es härter. Der Verband deutscher Pfandbriefbanken tritt für mehr Neubau in großem Stil ein.