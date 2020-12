LIVESTREAM: Anhörung über Wahlbetrug in Georgia

Zwei Ausschüsse im Senat des US-Bundesstaates Georgia haben angekündigt, dass sie am 3. Dezember aufeinander folgende Anhörungen abhalten werden. Gegenstand der Anhörungen ist die Überprüfung des gesamten Wahlprozesses in Georgia bei der US-Präsidentschaftswahl im November.

9.30 Uhr (Berliner Zeit 15:30 Uhr): Georgias Senatsausschuss zur Regierungsaufsicht

13.00 Uhr (Berlin Zeit 19:00 Uhr): Unterausschuss für Justiz vom Senat in Georgia

NTD und Epoch Times werden die Ereignisse in voller Länge als Livestream übertragen:

Am Mittwoch (2. Dezember) fand in Alpharetta, US-Bundesstaat Georgia, eine „Stop the Steal“-Kundgebung statt. Die Anwälte Sidney Powell und Lin Wood werden bei der Veranstaltung erwartet, wo sie eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten.

Am 17. November reichte der bekannte amerikanische Anwalt Lin Wood einen Eilantrag ein, um die Zertifizierung der Wahlergebnisse in Georgia vorübergehend auszusetzen. Er forderte, vermeintlich fehlerhafte Briefwahlstimmzettel von Hand nachzählen zu lassen. Der Richter in Georgia lehnte zwar seinen Antrag ab, Wood reichte aber am 25. November in nächster Instanz Berufung ein und beantragte eine Eilüberprüfung von Grimbergs Entscheidung.

Nach der bewilligten Berufung müssen der angeklagte Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, und andere beklagte Staatsbeamte bis zum 1. Dezember 17:00 Uhr zu den Vorwürfen Stellung beziehen.

Am 25. November reichte Anwältin Sidney Powell Klagen wegen „massiven Wahlbetrugs“ in zwei US-Bundesstaaten ein: Georgia und Michigan.

Die Klageschrift für Georgia umfasst 104 Seiten und demnach sollten mindestens 96.600 Stimmen für ungültig erklärt werden. Genau wie in Georgia klagt die Anwältin über massive Wahlmanipulation im Bundesstaat Michigan.