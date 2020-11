Georgia: Gericht gestattet Lin Woods Eilantrag auf sofortige Überprüfung der Wahlklage

Ein Berufungsgericht in Georgia will die Klage des bekannten amerikanischen Anwalts Lin Wood unverzüglich überprüfen. Ein Amtsgericht hatte zuvor Woods Forderungen abgelehnt, die Bestätigung der Wahl im US Bundesstaat vorerst einzustellen.

Trump-Anwalt Lin Wood hat sich kurz nach der Präsidentenwahl am 3. November den rechtlichen Bemühungen des Trump-Teams gegen möglichen Wahlbetrug angeschlossen. Er reichte am 13. November Klage in Georgia ein. Wood ist bekannt für seine Vertretung von Richard Jewell im Fall der Bombenanschläge bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta.

Am Mittwoch, 25. November, kündigte Wood die Berufung über Twitter an:

„Nachrichten zu Thanksgiving! Der 11. Gerichtsbezirk hat meinen Eilantrag auf sofortige Überprüfung der Klage genehmigt, der die Gültigkeit des Wahlverfahrens in Georgia infrage stellt. Wir, das Volk, haben einen historischen Sieg für Donald Trump in Georgia und im ganzen Land errungen. Wir werden nicht zulassen, dass die Wahl gestohlen wird.“

Am 17. November reichte er einen Eilantrag ein, um die Zertifizierung der Wahlergebnisse in Georgia vorübergehend auszusetzen. Er forderte, vermeintlich fehlerhafte Briefwahlstimmzettel von Hand nachzählen zu lassen. Richter Steven Grimberg lehnte seinen Antrag ab. Wood habe als Einzelwähler mangelnde Klagebefugnis, so seine Begründung.

Wood reichte am 25. November in nächster Instanz Berufung ein und beantragte eine Eilüberprüfung von Grimbergs Entscheidung.

Nach der bewilligten Berufung müssen der angeklagte Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, und andere beklagte Staatsbeamte bis zum 1. Dezember 17.00 Uhr zu den Vorwürfen Stellung beziehen. (yh)

(Mit Material von der englischsprachigen The Epoch Times)