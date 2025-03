USA weist südafrikanischen Botschafter aus – Südafrika: „Bedauerlich“

Südafrika hat die US-Entscheidung zur Ausweisung seines Botschafters in Washington als „bedauerlich“ bezeichnet. Die Präsidentschaft habe von der Ausweisung des südafrikanischen Botschafters Ebrahim Rasool Kenntnis genommen“, erklärte sie am Samstag.

Weiter hieß es, Südafrika sei bereit, „eine für beiden Seiten vorteilhafte Beziehung aufzubauen“. Zudem forderte die südafrikanische Präsidentschaft „diplomatischen Anstand“ zwischen beiden Nationen.

South Africa maintains its active engagement with the United States through political, diplomatic and economic channels.

US-Außenminister Marco Rubio hatte am Freitag erklärt, Washington werde Rasool ausweisen. „Südafrikas Botschafter in den Vereinigten Staaten ist in unserem großartigen Land nicht mehr willkommen“, schrieb Rubio im Onlinedienst X.

South Africa’s Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.

Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.

We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 14, 2025