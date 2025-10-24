Der Tag in 2 Minuten
24. Oktober: „Stadtbild“ mit Mehrheit | Spende gegen Shutdown | Vogelgrippe in Deutschland
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Lesedauer: 2 Min.
Keine China-Reise
Außenminister Johann Wadephul hat kurzfristig seine für kommende Woche geplante China-Reise abgesagt. Peking habe außer einem Ministertreffen mit seinem Amtskollegen Wang Yi keine weiteren Termine bestätigt, hieß es. Wadephul wollte offenbar mit Vertretern der Automobilindustrie und des Maschinenbaus anreisen. Zuvor äußerte sich Berlin kritisch über Pekings Exportbeschränkungen bei Seltenen Erden und Halbleitern.
„Stadtbild“ mit Mehrheit
In einer Umfrage erhält Kanzler Friedrich Merz für seine „Stadtbild“-Aussage zu Migranten in Deutschland überwiegend Zuspruch. Die Frage, ob Merz mit seiner Aussage recht habe, bejahten 63 Prozent der Befragten im ZDF-Politbarometer. 29 Prozent verneinten sie. Dabei gaben deutlich mehr Ältere als Jüngere dem CDU-Vorsitzenden recht.
Vogelgrippe in Deutschland
Das zumeist bei Vögeln tödlich verlaufende H5N1-Virus breitet sich bundesweit aus. In einem Geflügelbetrieb in Baden-Württemberg wurden 15.000 Tiere getötet. Bei engem Kontakt kann das Virus auch Menschen befallen. Die Mehrzahl der Infektionen haben jedoch einen milden Verlauf.
Gewalttat
Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Heinsberg bei Aachen laufen die Ermittlungen weiter. Die fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren sollen eine Jugendliche in einer Wohnung vergewaltigt haben. Bei den Verdächtigen soll es sich um vier Syrer und eine Person noch ungeklärter Nationalität handeln.
Spende gegen Shutdown
Seit dem 1. Oktober befindet sich die US-Regierung im Shutdown, ausgelöst durch das Scheitern von Haushaltsgesetzen im Kongress. Ein anonymer Spender hat der Regierung einen Scheck über 130 Millionen Dollar übergeben, um einen Zahlungsausfall von Militärpersonal aufzufangen. Präsident Trump erklärte, der Spender sei ein Freund von ihm und wolle nicht namentlich genannt werden.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
