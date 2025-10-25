Logo Epoch Times

vor 16 Minuten

Ein hochrangiges Treffen nach dem anderen: Trump wird in Asien erwartet

vor 25 Minuten

Brasiliens Präsident Lula: Die Vereinten Nationen funktionieren nicht mehr

vor einer Stunde

Demos gegen Merz-Äußerung - „Friedrich“-Protestsong

vor 2 Stunden

Nach tödlichem Unglück mit Frachtflugzeug: Behörden finden Flugschreiber

vor 3 Stunden

Auto stürzt nach Unfall in Mittellandkanal - drei Tote

vor 3 Stunden

Erbschaftsteuer: SPD-Generalsekretär gibt Handwerkern Entwarnung

vor 3 Stunden

Linke Kandidatin Connolly gewinnt offenbar Präsidentschaftswahl in Irland

vor 4 Stunden

Lindner lässt Kritik an Einstieg bei US-Firma zurückweisen: Kein Interessenkonflikt

vor 4 Stunden

Iranische Privatbank mit 270 Filialen geht pleite - Vermögenswerte verstaatlicht

vor 5 Stunden

Scheib feiert Heimsieg bei Ski-Auftakt - Dürr beste Deutsche

Logo Epoch Times
München, Berlin, Rhein-Ruhe, Hamburg

Bürgerentscheid München: Olympische Spiele ab 2036 - ja oder nein?

Am Sonntag stimmt München darüber ab, ob sich die Stadt für die Olympia 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Es geht um die Sommerspiele.

top-article-image

Das Olympische Dorf der Sommerspiele 1972 in München bietet heute viele Wohnungen.

Foto: Soeren Stache/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In München wird am Sonntag (08.00 Uhr) in einem Bürgerentscheid darüber abgestimmt, ob sich die Stadt als Austragungsort um Olympische Sommerspiele und Paralympische Sommerspiele bewerben soll.
Die Wahlberechtigten können mit Ja oder Nein über eine Bewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 abstimmen. Damit der Bürgerentscheid gültig ist, müssen mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen.
Nach den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris machten sich der Deutsche Olympische Sportbund und die Bundesregierung für eine deutsche Bewerbung stark.
Mehr dazu
Außer München wollen auch Berlin, die Region Rhein-Ruhr und Hamburg Gastgeber werden, in Kiel sollen jeweils die Segelwettbewerbe stattfinden. Mit Ausnahme Berlins sind auch an den anderen Orten Bürgerentscheide geplant, allerdings erst im kommenden Jahr.
Die Entscheidung über die Bewerberregion fällt im Herbst 2026. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.