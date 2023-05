Zwei Festnahmen nach Fund von Leiche auf Grünstreifen in Wiesbaden

Im Zusammenhang mit dem Fund einer Leiche auf einem Grünstreifen in Wiesbaden gab es nun zwei Festnahmen.

Die Polizei in Wiesbaden hat nach dem Fund einer Leiche auf einem Grünstreifen zwei Männer festgenommen. Einer von ihnen soll das 49-jährige Opfer an einem anderen Ort getötet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend sollen beide die Leiche auf dem Grünstreifen abgelegt haben. Der Leichnam wurde in der Nacht zum Donnerstag gefunden.

Laut Obduktionsergebnis starb der Mann durch Gewalt. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 47-Jährigen und einen 37-Jährigen. Gegen letzteren Mann, einen Bekannten des Opfers, wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags beantragt. (afp)