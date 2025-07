19-Jähriger bei Radrennen in Italien tödlich verunglückt

Der Radsportler Samuele Privitera ist bei einem Nachwuchsrennen in Norditalien tödlich verunglückt. Der 19-Jährige kam am Mittwoch auf der ersten Etappe des 61. Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc zu Sturz und verstarb später im Krankenhaus. Das teilte Rennstallinhaber Axel Merckx, Sohn von Belgiens Radsportlegende Eddy Merckx, mit.

„Mit schwerem Herzen muss ich eine Nachricht überbringen, die niemand in unserer Community je hören wollte“, hieß es auf der Homepage des Rennstalls Hagens Berman Jayco. Privitera sei unersetzlich gewesen, „ihn zu verlieren, ist unbeschreiblich niederschmetternd. Ruhe in Frieden, Samuele. Du wirst immer Teil dieses Teams sein“, so Merckx weiter.

Tour de France gedenkt Privitera

Auch die Tour de France nahm Anteil am tragischen Tod des jungen Italieners. Vor der 12. Etappe im Startort Auch in den Pyrenäen wurden die Fahrer und die Zuschauer gebeten, eine Minute zu Ehren von Samuele Privitera zu applaudieren. „Heute gedenken wir des jungen Fahrers Samuele Privitera, der gestern auf traurige Weise aus dem Leben geschieden ist. Ruhe in Frieden Samuele“, teilte die Tour auf der Plattform X mit.

Laut italienischen Medienberichten stürzte der Teenager bei einer Abfahrt etwa 35 Kilometer vor dem Ziel in Aosta, mutmaßlich auf einer unebenen Straße. Bei einer Geschwindigkeit von fast 70 km/h soll Privitera demnach seinen Helm verloren haben und gegen eine Absperrung geprallt sein.

Schnelle Hilfe, aber keine Chance

Nach Angaben der Organisatoren sei er vor Ort sofort vom Personal des dem Rennen folgenden Krankenwagens reanimiert und anschließend ins Parini Krankenhaus in Aosta transportiert worden, wo er dann jedoch starb. Laut Medien soll er schwere Kopfverletzungen und einen Herzstillstand erlitten haben. Die Umstände des Unfalls werden von den Behörden untersucht.

Nach dem Unglück sagten die Organisatoren die für den heutigen Donnerstag geplante zweite Etappe ab. Das Rennen im Nordwesten Italiens soll am Freitag fortgesetzt werden. Zuvor ist eine Schweigeminute geplant; der erste Abschnitt der Etappe wird zum Gedenken an Privitera neutralisiert. Auch wird es keine offiziellen Zeremonien geben. Zudem können die Teams entscheiden, ob sie weiterfahren oder das Rennen vorzeitig beenden wollen.

Privitera aus Nachwuchsteam von Tour-Mannschaft

Die Radsport-Welt reagierte schockiert. Superstar Tadej Pogacar schrieb bei Instagram: „Ruhe in Frieden.“ Der frühere Tour-Sieger Bradley Wiggins aus Großbritannien schrieb: „RIP“. Auch andere Teams äußerten ihr Mitleid.

Der Radsport-Weltverband UCI kondolierte ebenfalls. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden, Teamkollegen und allen, die ihn unterstützt haben. Samueles Verlust ist in der gesamten Radsportgemeinschaft spürbar.“

Hagens Berman Jayco ist das Nachwuchsteam von Jayco Alula, einem World-Tour-Team, das aktuell auch bei der Tour de France am Start ist. In der Profi-Mannschaft fährt auch der deutsche Straßenrad-Vizemeister Felix Engelhardt, der aber nicht für die Frankreich-Rundfahrt nominiert worden war. (dpa/red)