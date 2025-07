Cristiano Ronaldo fassungslos über Unfalltod von Teamkollege Diogo Jota

Der portugiesische Nationalspieler Cristiano Ronaldo hat fassungslos auf den Tod seines Teamkollegen Diogo Jota bei einem Autounfall in Spanien reagiert.

„Nichts ergibt Sinn“, erklärte Ronaldo am Donnerstag im Onlinedienst X. „Wir waren gerade noch zusammen in der Nationalmannschaft, Du hast gerade erst geheiratet“, schrieb er an den Verstorbenen gerichtet.

Jota und sein jüngerer Bruder André, der als Profi-Fußballer in der zweiten portugiesischen Liga spielte, waren in der Nacht zum Donnerstag tödlich mit ihrem Sportwagen in Spanien verunglückt.

Kurz nach seiner Hochzeit

Laut Polizei war ihr Wagen in der nordwestlichen Provinz Zamora von der Straße abgekommen und schließlich in Brand geraten. Als mögliche Ursache des Unglücks in der Gegend des Ortes Cernadilla nannte die Guardia Civil, dass ein Reifen geplatzt sei, als der Wagen gerade ein anderes Fahrzeug überholte.

Erst vor anderthalb Wochen hatte Jota seine Freundin Rute Cardoso geheiratet. Wenige Stunden vor seinem Unfalltod veröffentlichte er im Onlinedienst Instagram ein Video von der Hochzeitsfeier.

Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder. Zuvor hatte der Stürmer mit dem FC Liverpool die englische Meisterschaft und mit der portugiesischen Nationalmannschaft die Uefa Nations League gewonnen.

Ronaldo sprach Jotas Frau, Kindern und anderen Angehörigen sein Beileid aus und wünschte ihnen „alle Stärke der Welt“. „Ruht in Frieden, Diogo und André“, fügte Portugals größter Fußballstar hinzu. „Wir alle werden Euch vermissen.“

Zuvor hatten sich bereits der portugiesische Fußballverband und der FC Liverpool erschüttert über den Tod der Brüder geäußert.

US-Basketball-Star LeBron James, der am FC Liverpool beteiligt ist, erklärte, er bete für die Angehörigen. „YNWA Jota!“, fügte er mit Blick auf den Vereinsslogan „You’ll Never Walk Alone“ hinzu. (afp/red)