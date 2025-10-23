Wirtz erwacht und lächelt - „Er war exzellent“

Florian Wirtz hatte das nasse Frankfurter Spielfeld noch gar nicht verlassen, da bekam er schon das blaue Champions-League-Mikrofon vors Gesicht. „So schnell nach dem Spiel habe ich noch nie ein Interview gemacht, deshalb ein bisschen schwer“, konstatierte Wirtz nach dem fulminanten 5:1 seines FC Liverpool bei Eintracht Frankfurt.

Ungewohnt war für den 22 Jahre alten Fußball-Nationalspieler nicht nur der rasante Ablauf beim Field-Interview, sondern auch seine eigene Ausbeute auf dem Spielberichtsbogen: Zwei Vorlagen hatten die Statistiker bei Wirtz notiert, einen für Cody Gakpo und einen für Dominik Szoboszlai. Die wochenlange Flaute des Multi-Millionen-Transfers, der im Sommer von Bayer Leverkusen zu den „Reds“ wechselte, scheint beendet.

Wirtz: Bin zu mir selbst ehrlich

„Es ist kein Geheimnis, dass ich gerne mehr Torbeteiligungen gehabt hätte. Aber ich kann meine Spiele wahrscheinlich am besten bewerten, bin zu mir selbst ehrlich. Es war nicht immer so schlecht, wie es gesagt wird“, sagte Wirtz im ZDF.

Seine Pflichtspiel-Rückkehr mit Liverpool in Deutschland war medial mit großer Bedeutung aufgeladen worden – und Wirtz enttäuschte nicht. Nach verhaltener erster Halbzeit drehte der Fußball-Star nach der Pause auf.

„Ich weiß, dass ich noch viel Luft nach oben habe. Das macht mich sogar froh. Wir haben jetzt zehn Spiele gespielt, deshalb bin ich da sehr entspannt, dass ich irgendwann meine Topform habe“, beschrieb Wirtz. Dass er zuvor in acht Premier-League-Partien und zwei Auftritten in der Königsklasse komplett ohne Scorerpunkt geblieben war, geriet medial in den Fokus – auch und vor allem auf der britischen Insel mit seiner besonderen Medienlandschaft.

Lob von Coach Slot und Mitspieler Robertson

Intern gibt es keine Zweifel an Wirtz. Trainer Arne Slot sieht gewisse Parallelen zwischen dem Profi und seinem neuen Club, der sportlich vor dem 5:1 in Frankfurt auch strauchelte. Die beiden Vorlagen lieferte Wirtz, als die Partie bereits entschieden war. „Wenn sich Lücken öffnen, gibt es kaum bessere Spieler als Florian Wirtz“, beschrieb der Niederländer. Mitspieler Andy Robertson sagte über Wirtz: „Er war exzellent.“

Dass ihm eine Last abfiel, war dem deutschen Fußball-Hoffnungsträger deutlich anzumerken. Wirkte Wirtz im Interview vor dem Spiel noch monoton und beinahe gelangweilt, huschte ihm danach das eine oder andere Lächeln über das Gesicht. „In der ersten Halbzeit habe ich mich noch schwergetan. Insgesamt war es okay – ich weiß, dass ich noch viel, viel mehr kann“, sagte Wirtz. Er sei zufrieden, dass er „endlich mal eine Torbeteiligung“ habe.