130 Polizisten im Einsatz: Pro-palästinensische Demonstration in Berliner Bahnhof

Wegen einer nicht angemeldeten pro-palästinensischen Demonstration in Berlin ist die Polizei mit 130 Kräften im Einsatz gewesen.

In der Haupthalle des Bahnhofs Zoologischer Garten saßen am Dienstagnachmittag 38 Menschen, die Parolen skandierten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Niemand habe eine Versammlung anzeigen wollen.

Die Polizei brachte die Teilnehmer aus der Bahnhofshalle. Insgesamt seien acht Strafermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es.

Dabei ging es den Angaben zufolge um die Vorwürfe des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie der Bedrohung und Körperverletzung. Es sei auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden. (afp/red)