14-Jähriger stirbt nach Sturz aus zehntem Stock in Hessen

Ein 14-Jähriger ist im hessischen Fulda nach einem Sturz aus dem zehnten Stock eines Hochhauses gestorben.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda am Montag mitteilten. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät, beim Eintreffen der Einsatzkräfte war er bereits tot.

Die genauen Hintergründe seien noch unklar, erklärten die Ermittler. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie und warum es zu dem Sturz kam.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der Leiche an. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. (afp/red)