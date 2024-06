21-Jährige tot in Wald gefunden – Mordkommission ermittelt

In einem Waldstück in Niebüll in Schleswig-Holstein ist eine 21-jährige Frau tot gefunden worden. Aufgrund der Auffindesituation der Leiche und der Obduktion werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen, teilten die Polizeidirektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Ermittlern lebte die Frau in einer Wohneinrichtung und verließ diese am Freitagmorgen, um in einem Park westlich von Niebüll Sport zu treiben. Als sie sich danach nicht wie vereinbart bei ihren Angehörigen meldete, wurde sie als vermisst gemeldet. Nach umfangreicher Suche wurde sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in dem Waldstück gefunden. (afp/dl)