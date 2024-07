21-Jähriger bei Arbeitsunfall in Hessen durch Stromschlag getötet

Bei einem Arbeitsunfall in Nordhessen ist ein 21-Jähriger durch einen Stromschlag getötet worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei in Homberg am Dienstag mitteilte.

Demnach ereignete sich das Unglück am Montag auf einem Betriebsgelände in Melsungen. Der Mitarbeiter einer externen Elektrofirma war mit Arbeiten an einem Stromnetz beschäftigt. Wie sich der Unfall zutrug, war zunächst unklar.

Nur wenige Minuten zuvor hatte sich bei der selben Firma ein weiterer Arbeitsunfall ereignet. Dabei wurde ein 62-Jähriger bei Verladearbeiten in der Logistik verletzt.

Aus noch unklarer Ursache hatte sich ein Sicherungsbalken eines Lastwagens aus der Verankerung gelöst und den Mann getroffen. Der 62-Jährige wurde mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (afp/red)