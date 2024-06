24-Jähriger und Hund durch Schüsse bei Polizeieinsatz in Sachsen verletzt

Ein 24-Jähriger und ein Hund sind bei einem Einsatz in Sachsen durch Schüsse der Polizei verletzt worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wie die Beamten in Dresden am Mittwoch mitteilten. Demnach soll er zuvor Polizisten mit einem Messer attackiert haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch in Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Ursprünglich waren die Beamten wegen einer Lärmbelästigung zu einer Wohnung gerufen worden. Vor Ort seien sie auf einen 17-Jährigen und einen 24-Jährigen getroffen, die aggressiv auf die Polizisten reagiert hätten. Sie seien aus einem Fenster der Wohnung heraus mit Gegenständen beworfen worden.

Während Verstärkung durch die Bundespolizei eintraf, sollen der Mann und der Jugendliche die Wohnung verlassen haben. Der 24-Jährige sei mit einem Messer in der Hand auf einen Polizisten zugelaufen und habe diesen offenbar attackieren wollen. Daraufhin habe der Beamte mit seiner Dienstwaffe auf den Mann geschossen und ihn verletzt.

Der 17-Jährige soll einen Hund auf die Beamten losgelassen haben. Bundespolizisten schossen daraufhin mit ihren Waffen auf das Tier und verletzten es. Gegen den 17-Jährigen und den 24-Jährigen wird nun ermittelt. Zudem wird geklärt, ob der Einsatz der Waffen gerechtfertigt war. (afp/red)