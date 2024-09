29-jähriger Albaner mit Machete wollte Blutbad unter Polizisten anrichten

In der Nacht zum Donnerstag ist ein mit einer Machete bewaffneter Albaner in eine Polizeiwache im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein eingedrungen. Spezialkräfte eines Spezialeinsatzkommandos hätten ihn aber mit einem Hochspannungsabwehrgerät („Taser“) außer Gefecht setzen können, bevor irgendjemand anders zu Schaden kam, berichtet die „Bild“. Die Beweggründe des Albaners sei noch unklar.

Der 29-Jährige habe den Eingangsbereich der Polizeistation „Am Konvikt“ gegen 2:40 Uhr betreten. Nach Angaben des Polizeisprechers Jürgen Fachinger habe er sofort damit gedroht, „die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion zu töten“.

Der wachhabende Polizist habe die Zugangstür zu den Innenräumen und auch die Hauptpforte daraufhin sofort per Knopfdruck geschlossen. Dadurch sei der Albaner in einer Art Schleuse festgesetzt gewesen.

Nach zwei Stunden überwältigt

Trotz guten Zuredens über die Sprechanlage habe sich der Machetenschwinger nicht zum Aufgeben seiner Tötungspläne bewegen lassen. Nach zwei Stunden vergeblicher Beruhigungsversuche habe ein inzwischen aus dem rund 33 Kilometer entfernten Koblenz herbei gerufenes Spezialeinsatzkommando die Schleuse gestürmt und den Aggressor per Taser-Stromstoß kampfunfähig gemacht. Dann sei er entwaffnet, fixiert und festgenommen worden. Dabei habe der Gefangene leichte Verletzungen davongetragen.

Der Machetenmann war nach „Bild“-Informationen zunächst zum Verhör in Gewahrsam genommen worden. Im Anschluss solle die Staatsanwaltschaft über einen Haftbefehl entscheiden.

Nach Informationen von „t-online“ soll der Mann selbst in Linz am Rhein wohnen. Weitere Angaben zur Person habe die Polizei bisher nicht machen können. Das 6.500-Einwohner-Städtchen Linz am Rhein liegt zwischen Koblenz und Bonn im Landkreis Neuwied.