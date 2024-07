53-Jähriger schießt in Franken mit Pfeil und Bogen in Richtung von Kindern

Im bayerischen Schweinfurt hat ein offensichtlich unter Drogen stehender 53 Jahre alter Mann mit Pfeil und Bogen in Richtung spielender Kinder geschossen. Der Mann traf aber nicht, die Kinder blieben unverletzt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag in Würzburg mitteilte. Das Motiv der Attacke sei noch unklar. Die Polizei beschlagnahmte Pfeil und Bogen.

Die Kinder spielten den Angaben zufolge am späten Sonntagnachmittag auf einem Sportplatz. Der von dem 53-Jährigen abgeschossene Pfeil sei mehrere Meter neben ihnen auf dem Boden gelandet.

Die Polizei konnte den Mann in einem benachbarten Haus ausmachen. Dabei sei festgestellt worden, dass er Drogen konsumiert habe. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (afp)