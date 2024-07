Acht Verletzte nach Stoffaustritt in Paketverteilzentrum

In Nordrhein-Westfalen hat ein Stoffaustritt in einem Paketverteilzentrum für acht Verletzte und einen Großeinsatz gesorgt. Der Vorfall ereignete sich nach Feuerwehrangaben am Samstagmorgen in der Gemeinde Geseke.

Ein Mensch lag demnach verletzt am Boden des Verteilzentrums und wurde von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Gefahrenbereich gebracht. Sieben weitere Menschen wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der Stoffaustritt sorgte für einen Großeinsatz: Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit Kräften aus dem gesamtem Kreis Soest vor Ort, zudem waren eine Vielzahl von Rettungskräften und Polizeibeamten im Einsatz. Ebenfalls tätig wurde eine analytische Taskforce der Feuerwehr Dortmund. Diese ermittele den Stoff in einem mobilen Labor, hieß es. (afp)