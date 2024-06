Achtjähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Bayern – fünf Schwerverletzte

Ein Achtjähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern gestorben. Fünf weitere Menschen schweben zudem in Lebensgefahr, wie die Polizei in Neunburg vorm Wald am Dienstag mitteilte.

Den Ermittlungen zufolge war ein 30-Jähriger am Montagabend auf einer Straße zwischen Neunburg und Sonnenried aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal sowie ungebremst mit dem entgegenkommenden Auto einer 35-Jährigen zusammengeprallt.

Im Auto der 35-Jährigen saßen noch eine 29-Jährige sowie drei Kinder im Alter von sieben, acht und 16 Jahren. Der Achtjährige erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Die anderen Insassen des Autos und der 30-Jährige wurden ebenfalls schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Teilweise wurden sie noch in der Nacht notoperiert. Ihr Zustand sei „kritisch, aber stabil“, hieß es. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Zur Klärung gab die Staatsanwaltschaft Amberg ein Gutachten in Auftrag. (afp/red)