Ausgebrochener Bulle mit Polizeihubschrauber gesucht

Ein ausgebrochener Bulle hat in Hessen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Das männliche Rind hatte am Montagnachmittag in Hünfeld einen Zaun durchbrochen und war ein in benachbartes Maisfeld gelaufen, wie die Polizei in Fulda mitteilte.

Weil es dem Besitzer nicht gelang, das Tier einzufangen, alarmierte er die Polizei. Daraufhin suchten die Beamten mit drei Streifenwagen nach dem Rind, konnten es aber in dem weitläufigen Maisfeld nicht mehr lokalisieren, wie es hieß.

Schließlich wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt, mit dessen Hilfe das Tier gefunden wurde. Ein hinzugezogener Veterinärmediziner betäubte den Bullen den Angaben zufolge, so dass er dem Besitzer am Abend übergeben werden konnte. (afp/red)