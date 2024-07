Auto fährt in Hamburg in Menschengruppe – vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Jungfernstieg in Hamburg sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Auto am Dienstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache bis auf den Gehweg, kollidierte mit den draußen stehenden Stühlen eines Restaurants sowie einem dort parkenden Transporter und rammte schließlich die Eingangstüren einer Sparkassenfiliale. Dort kam es zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Transporter bewegt und einen Fußgänger erfasst, der lebensgefährlich verletzt worden sei, hieß es weiter. Laut Feuerwehr musste er reanimiert werden und kam ins Krankenhaus. Auch ein weiterer unbeteiligter Mensch sowie Fahrer und Beifahrer des Autos wurden verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie kamen ebenfalls in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Kräften vor Ort. Die Polizei begann mit Ermittlungen, wobei sie auch eine Drohne und einen 3D-Scanner nutzte. Auch ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion war beteiligt. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Menschen vor Ort.

(afp/dl)