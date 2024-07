Gebäude nach Vollbrand: Bar in Herford – Polizei ermittelt in jede Richtung

Nach einem Feuer in einer Bar in der Herforder Innenstadt ermittelt die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Ob eine Explosion der Auslöser war, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der federführenden Polizei Bielefeld. In der Bar sei es zu einem Brand gekommen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sage die Sprecherin. Zudem seien „zahlreiche“ Gullydeckel in die Luft geschleudert worden.

Das Gebäude habe im Vollbrand gestanden, sagte Feuerwehrchef Karsten Buschmann der Nachrichtenagentur AFP. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr evakuierte umliegende Gebäude und konnte das Feuer nach rund einer Dreiviertelstunde unter Kontrolle bringen. Einsatzkräfte belüfteten mit speziellem Gerät die Kanalisation, um weitere Explosionen zu verhindern, sagte der Feuerwehrchef.

Erhöhter Benzingeruch

Über der Einsatzstelle habe „erhöhter Benzingeruch“ gelegen. Das Gebäude erlitt den Angaben zufolge erheblichen Schaden und soll nun zum Teil von der Feuerwehr eingerissen werden.

Die Ermittlungen reichten von einem technischen Defekt über Brandstiftung bis hin zu einem Anschlag. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz.

Die Polizei entsandte nach eigenen Angaben „alle verfügbaren Kräfte in den Einsatzraum“ und nahm Ermittlungen auf. Diese liefen „in alle Richtungen“. Auf Bildern ist zu sehen, wie Spezialkräfte der Polizei im Einsatz sind.

„Wir gehen jedem Hinweis nach, der mit dem Brand in Verbindung stehen könnte“, teilte die Polizei mit. Sie bat Zeuginnen und Zeugen, die Polizei über „verdächtige Gegenstände und Personen zu informieren“.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, soll ein Mann vom Tatort geflüchtet sein. Nach ihm werde gefahndet. Eine Ermittlungskommission sei eingerichtet worden. Spezialkräfte der Polizei seien im Einsatz. (dpa/red)